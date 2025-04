Alonso : Aston Martin F1 ’n’a jamais été aussi loin’ des points à la régulière

Aston Martin F1 cherche à comprendre pourquoi son AMR25 était performante lors des essais libres de la première journée du Grand Prix du Japon, mais qu’elle a ensuite perdu en vélocité et en stabilité pour le reste du week-end, empêchant Fernando Alonso et Lance Stroll de marquer des points.

"Le problème, c’est que le vendredi, nous avions l’air plus forts" a déclaré le team principal, Andy Cowell. "Le vendredi, nous nous sommes dit que nous avions mieux réglé la voiture que lors des courses précédentes. Et puis le samedi est arrivé, les qualifications, avec Lance et la voiture qui rebondissait."

"Et la course a suivi, n’est-ce pas ? C’est l’un de ces circuits qui dépendent fortement de la position de la voiture lors des qualifications. Je pense donc que nous avons manqué un peu de performance. Je ne veux pas rejeter la faute sur le vent."

"C’est comme si vous blâmiez des choses qui ne dépendent pas de vous. Et ce sport n’est pas comme ça, n’est-ce pas ? Il s’agit de savoir ce qui se passe à l’intérieur de votre cercle d’influence. Nous devons donc apprendre ce que la direction du vent change en ce qui concerne les performances de la voiture."

"C’est un circuit en huit. On ne peut pas se contenter d’accuser la direction du vent. C’est la seule chose que nous avons repérée qui a changé. Y a-t-il autre chose que nous avons changé dans la configuration de la voiture qui a modifié la confiance des pilotes ?"

"On le voit aussi dans la voiture. Je pense que nous avons un peu plus de performance dans la voiture que nous avons maintenant. Cela dit, nous ne nous battons pas pour la victoire. Nous en sommes encore loin. Il nous reste donc beaucoup de travail à faire pour aller de l’avant."

Cowell ne pense pas que les difficultés de Suzuka vont se poursuivre à Bahreïn ce week-end : "Quand on analyse une situation, on regarde le meilleur du meilleur et le pire du pire. C’est plutôt agréable d’être sur le même circuit où nous avons eu un vendredi plus fort et un samedi plus faible, et donc comme le dimanche."

"Vous pouvez simplement regarder les différences entre tous les systèmes de la voiture, qu’il s’agisse du système aérodynamique, de la suspension, des pneus, des freins, de tout cela, de l’équilibre aérodynamique, etc. Nous pouvons partir et apprendre de ce week-end sans être distraits par un abandon ou des dommages causés par une course sur le gravier."

"Nous pouvons repartir et apprendre de ce week-end sans nous laisser distraire par un abandon ou des dégâts causés par un passage dans les graviers. L’aérodynamique, la dynamique du véhicule, la gestion des pneus."

Fernando Alonso maintient que l’équipe ne va pas bien et qu’elle est trop loin des points à la régulière : "En ce moment, il n’y a pas assez de rythme. Il semble que nous ayons du mal à être en Q3. Nous n’avons jamais été aussi loin dans la course pour être dans le top 10 lors d’une course normale au mérite."

"Pour l’instant, nous n’y parvenons pas. Il est donc clair que nous devons nous améliorer. À Bahreïn, nous avons une belle opportunité. Après les essais hivernaux, nous retournons au même endroit avec des idées différentes, peut-être après les enseignements des trois premières courses. Donc, oui, j’ai hâte de continuer à développer la voiture."