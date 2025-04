Vasseur : Ferrari n’est pas ’où nous le voulons en termes de performance’

Frédéric Vasseur a reconnu que les performances de Ferrari et de sa SF-25 ne sont pas aussi bonnes qu’espéré en ce début de saison. Le directeur de la Scuderia regrette un retard net sur McLaren, et parfois Red Bull, mais il espère que les progrès effectués vont se matérialiser en bon résultat à Bahreïn ce week-end.

"Avec la quatrième course de la saison qui se déroule à Bahreïn, nous avons l’occasion de voir les progrès que nous avons réalisés avec la SF-25 en termes d’exploitation de son potentiel depuis les derniers essais de pré-saison qui ont eu lieu à la fin du mois de février" a déclaré Vasseur.

"Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être en termes de performances de la voiture, et nous travaillons dur dans le but de réaliser de solides progrès. Ce sera notre objectif principal à Sakhir, avec le soutien de ceux qui travaillent à l’usine de Maranello."

"Même le plus petit détail peut être important au cours du week-end, car gagner un seul dixième peut signifier être devant certains de nos rivaux, à la fois lors des qualifications de samedi et de la course de dimanche."

"Un rêve qui devient réalité" pour Beganovic avant ses débuts en F1

Dino Beganovic, pilote de F2 et membre de la Ferrari Driver Academy, disputera les EL1 ce week-end et explique quels sont les défis qui l’attendent : "Bahreïn est un circuit que tout le monde connaît assez bien, puisque tous les essais y sont effectués. Il y a un peu de tout, avec des virages à haute et basse vitesse."

"Il est également assez dur pour les pneus avec une surface de piste à forte adhérence. Il faut donc une voiture qui s’occupe bien des pneus. Il y a souvent du vent à Bahreïn, ce qui peut être un facteur important pour la conduite, tandis que le mélange de tous les types de virages en fait un excellent circuit d’essai pour les équipes de F1."

Le Suédois est heureux d’avoir une première opportunité en Formule 1, et admet que c’est le rêve de tout pilote : "C’est un rêve qui devient réalité. De nombreux pilotes aimeraient conduire une Formule 1 Ferrari et c’est formidable d’avoir cette opportunité."

"Je sais que mon objectif de devenir un jour pilote de la Scuderia Ferrari HP est très ambitieux, mais je fais tout ce que je peux pour réaliser mon rêve, ce qui signifie pour l’instant me concentrer pleinement sur ma campagne de Formule 2 avec Hitech Grand Prix."

"Le soutien que j’ai reçu de la Scuderia Ferrari Driver Academy est vital pour mon développement et c’est fantastique d’avoir l’opportunité de piloter vendredi. J’ai vraiment hâte d’être au week-end. Je vais simplement profiter du moment, tout en aidant l’équipe autant que possible."

Il revient sur son parcours au sein de la Ferrari Driver Academy : "J’ai rejoint la SFDA en 2020. Dès ma première année, j’ai concouru en Formule 4 et ce fut un très beau parcours, surtout avec le soutien d’une marque emblématique comme Ferrari et d’une équipe technique solide."

"Ferrari est quelque chose de vraiment spécial pour moi, car je suis fan depuis que je suis enfant, et j’ai toujours aimé la couleur rouge. La SFDA me soutient depuis de nombreuses années, même dans les moments difficiles. Ce week-end, j’essaierai d’aider l’équipe de F1 autant que possible et de faire de bons résultats en Formule 2, c’est mon objectif principal cette année."