Alonso : Aston Martin F1 doit comprendre ses écarts de performance

Fernando Alonso affirme qu’Aston Martin F1 doit analyser les différences entre ses deux dernières courses en termes de performances pour comprendre pourquoi elle a affiché un rythme aussi étonnamment élevé au Grand Prix de Hongrie.

Aston Martin n’était pas compétitive en Belgique la semaine précédant la Hongrie, mais a réagi avec brio, les deux voitures se qualifiant dans le top 6 au Hungaroring et terminant cinquième et septième.

Alonso affirme que les différences de caractéristiques de piste n’expliquent pas à elles seules la différence de performance et souligne la nécessité pour l’équipe de comprendre cette amélioration de la compétitivité.

"C’est une surprise, vraiment une surprise. C’est une belle surprise. Le point positif, c’est que nous étions compétitifs et rapides. Le plus inquiétant, c’est que nous ne savions pas pourquoi."

"D’une certaine manière, nous avons besoin de la semaine à l’usine avant la fermeture pour analyser précisément les différences entre Spa et la Hongrie, les différences sur la voiture, les réglages et les dispositifs aérodynamiques utilisés en course."

"Évidemment, le point principal pour nous était l’aileron avant, qui était nouveau ce week-end. Si cet aileron avant nous offre autant de performances, c’est une excellente nouvelle, mais je pense qu’il faut le comprendre dès maintenant."

Alonso affirme que sa cinquième place derrière les deux McLaren, George Russell et Charles Leclerc, était le résultat optimal qu’Aston Martin pouvait obtenir dimanche, après un bon départ qui lui a permis de rester quatrième pendant un moment avant d’être facilement dépassé par Lando Norris.

"Je pense que ça ne pouvait pas être mieux. Évidemment, quelqu’un m’a dit que les deux McLaren étaient très proches l’une de l’autre à un moment donné – ça aurait été encore mieux, mais ça n’a pas été le cas ! Mais je pense que nous avons maximisé les performances de la voiture en qualifications et en course."

"Il n’y avait pas grand-chose de plus à faire de notre côté. La plus grande menace était Max Verstappen lors des deux arrêts, mais il a ensuite eu du trafic et à la fin, nous étions un peu plus détendus."