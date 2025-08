Red Bull est-elle prête à saisir la proposition de paix de McLaren F1 ?

Les relations vont-elles enfin se normaliser entre McLaren F1 et Red Bull Racing ?

C’est le souhait qui a en tout cas été exprimé par Zak Brown, le PDG de McLaren, après le départ de Christian Horner. L’Américain espère un climat plus "sain" et "serein" entre les deux top teams de la Formule 1, qui s’affrontaient autant devant les médias que devant la FIA !

Et comme il le confiait aussi, Brown est très heureux de la nomination de Laurent Mekies, qu’il a rencontré en tête-à-tête en Hongrie (à lire ici).

Est-ce qu’il y a donc de nouvelles bases qui ont été posées ? C’est au Français de réagir à ces déclarations de son rival et à la réunion qu’il a eu avec Brown. Il est évidemment d’accord avec Brown et évoque, de manière plus globale, une entente plus bonne entre tous les directeurs actuels pour avancer pour le bien collectif de la F1.

"La compétition en piste est une chose. Discuter ensemble pour définir une position sur l’avenir du sport et sur les grandes décisions stratégiques que nous devrions prendre en tant que sport pour l’avenir est une pratique courante parmi les concurrents."

"Et peu importe nos désaccords ici et là ou nos intérêts à court ou moyen terme, la vérité est que nous entretenons d’excellentes relations avec tout le monde, c’est en tout cas mon cas. Il y a donc Zak Brown mais aussi Andrea Stella chez McLaren. Il y a aussi Toto Wolff, Fred Vasseur, Mattia Binotto et tous les autres."

"C’est donc un très bon groupe de directeurs. Nous avons siégé ensemble à suffisamment de Commissions F1 pour être conscients de notre volonté d’apporter une réelle contribution au sport. Et je pense que le sport, au niveau où il se situe actuellement, mérite un groupe où nous pouvons modérer nos intérêts à court et moyen terme et discuter avec la FIA et la F1 de la manière dont nous pouvons progresser."

"C’est ce que nous essayons de faire. Nous ne cachons pas nos préjugés, mais nous essayons d’être constructifs sur la manière d’aborder la question."