Aston Martin F1 a banni Ralf Schumacher et Sky Allemagne

Les répercussions de la diatribe de Lance Stroll à Silverstone se sont aggravées : Aston Martin F1 a mis Sky Deutschland sur liste noire suite aux critiques du consultant et ancien pilote de F1, Ralf Schumacher.

Peter Hardenacke, commentateur de Sky, et Schumacher se sont vu refuser l’accès au personnel d’Aston Martin pendant le week-end du Grand Prix de Hongrie, et que les demandes d’interview au directeur de piste, Mike Krack, ont également été rejetées, lors de chaque journée.

Sky a informé les téléspectateurs de ce refus en direct, Schumacher déclarant : "Je sais qu’ils ne nous accordent plus d’interviews parce qu’ils ne nous apprécient pas beaucoup en ce moment."

Hardenacke a ajouté : "Nous avons été un peu trop critiques envers les gens d’Aston Martin."

Cette mise sur liste noire semble liée à la ferme condamnation par Schumacher de la sortie de Stroll à Silverstone, où le pilote canadien, fils du propriétaire de l’écurie Lawrence Stroll, a déclaré : "C’est la pire voiture de course que j’aie jamais conduite de ma vie."

Schumacher avait qualifié cette remarque de "totalement inacceptable" et de signe de "mauvaise éducation", ajoutant : "C’était une grande fête à l’usine Aston Martin. Quand celui qui gâche la course ainsi réagit comme cela, il faut que son père lui dise : ’Assieds-toi, fiston, et présente tes excuses à l’équipe’."

Aston Martin a terminé 5e (Alonso) et 7e (Stroll) en Hongrie, les deux pilotes étant désormais à égalité avec 26 points, soit 258 derrière le leader du championnat, Oscar Piastri.

Les dirigeants d’Aston Martin ont eux fait savoir qu’ils étaient frustrés par "le peu d’intérêt" de Sky Allemagne pour les événements médiatiques de l’équipe qui a "critiqué à plusieurs reprises" l’équipe verte et ses pilotes.

L’équipe insiste néanmoins sur le fait que Sky est la bienvenue pour interviewer ses membres... aux conférences officielles de la FIA ! Soit le seul lieu obligatoirement ouvert à tout journaliste accrédité dans un paddock de F1...