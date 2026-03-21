Alonso assure que sa santé mentale est ’moins difficile’ que certains le disent

Fernando Alonso a révélé que la douleur de ne pas viser un bon résultat est relative pour lui. Le pilote Aston Martin F1 vit une nouvelle grande désillusion en Formule 1, alors que l’équipe de Silverstone et son motoriste Honda ont totalement raté leur préparation.

L’accident industriel qu’est le début de saison 2026 pour Aston Martin a des conséquences, notamment celle de voir le double champion du monde se battre pour des 19e places et abandonner à cause de vibrations lors du dernier GP de Chine.

Adrian Newey, le silencieux team principal d’Aston Martin, avait révélé au cours du week-end de Melbourne qu’Alonso était dans une situation difficile sur le plan mental, mais le principal intéressé à tenu à relativiser cette déclaration.

"Moins difficile que ce que vous pensez. Enfin, ce n’est pas idéal. Nous voulons tous gagner. Nous sommes 22 pilotes cette année. Un seul gagnera, les 21 autres seront dans un état mental difficile et complexe" a déclaré Alonso.

"Pour moi, finir troisième, cinquième ou 17e, cela n’a pas vraiment d’importance. J’ai eu la chance et le privilège de vivre différentes époques de la Formule 1 et de prendre du plaisir à piloter."

"Et finalement, j’ai été super chanceux d’avoir des voitures compétitives pendant la moitié de ma carrière et d’obtenir plus de 100 podiums dans la catégorie. Alors maintenant, finir à n’importe quelle autre position que la première, c’est pour moi la même douleur et la même difficulté."

"Évidemment, nous sommes engagés dans ce périple avec l’équipe, qui n’est pas le début idéal, mais c’est la première année de cette collaboration entre Aston Martin et Honda. Nous devons traverser cette période, et je suis prêt à aider autant que je le peux."