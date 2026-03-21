McLaren F1 a-t-elle exclu de recruter Kubica parce que ’son nez était trop gros’ ?

McLaren F1 aurait apparemment exclu de recruter Robert Kubica comme nouveau coéquipier de Lewis Hamilton pour la saison 2008 de F1, recrutant Heikki Kovalainen à la place, parce que son nez était trop gros. C’est ce qu’à sous-entendu Matt Bishop, ancien directeur de la communication de l’équipe.

Le Britannique n’a pas réussi à affirmer avec certitude si Martin Whitmarsh, alors directeur de l’équipe, plaisantait quand il a mis en avant le nez du Polonais comme raison de ne pas le recruter, en dépit d’un talent immense qui en faisait un des pilotes les plus cotés.

Vainqueur d’une course avec BMW en 2008, Kubica disposait déjà d’une image très positive auparavant, avec plusieurs bons résultats lors de sa pige de remplaçant en 2006, et pour sa première saison complète en 2007.

"Je me souviens que Whitmarsh avait dit à l’époque que l’un des problèmes avec Kubica, en tant que pilote potentiel pour McLaren en 2008, était que son nez était trop gros. Il a dit ça" raconte Bishop.

Lorsqu’on lui a demandé sur le ton de la plaisanterie si Whitmarsh estimait que le nez de Kubica représentait un problème aérodynamique ou esthétique, Bishop a préjugé que Whitmarsh avait voulu faire un trait d’esprit douteux : "Esthétique, je pense ! Je pense qu’il plaisantait, pour être honnête."

"Et si tu nous écoutes, Martin, ce dont je suis sûr que ce n’est pas le cas, peut-être pourras-tu nous contacter pour t’expliquer, mais je pense qu’il plaisantait. Mais Martin pouvait parfois être drôle comme ça. Il pensait que les pilotes devaient avoir une certaine allure."

"Et, bien sûr, il avait appris cela de Ron [Dennis], qui était toujours très pointilleux sur l’apparence des pilotes. Bien que, pour être juste envers Ron, je ne l’ai jamais entendu se plaindre du nez de Robert…"

Kubica a révélé récemment qu’il avait subi 42 fractures et perdu les trois quarts de son sang lors de son accident de rallye en 2011, expliquant en quoi cela avait été un moment très difficile, et faisant réaliser de l’ampleur de sa convalescence.

"Honnêtement, je me souviens de peu de choses car je suis resté dans le coma pendant très longtemps. Je suis arrivé à l’hôpital avec un litre et demi de sang, alors qu’un corps humain en contient six ou sept. Tout le côté droit de mon corps était fracassé. J’avais 42 fractures et de l’orteil au coude, tout était cassé" raconte Kubica.

"Je suis humain. Pendant six ou sept mois, j’ai perdu toute sensation et je ne bougeais plus rien. J’essayais de bouger mon doigt, mais je n’y arrivais pas, et c’est un sentiment que seuls ceux qui l’ont vécu peuvent comprendre. Le jour où j’ai réussi, j’ai ressenti une joie absurde."