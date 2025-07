Allison explique en quoi la dernière évolution de Mercedes F1 est ’décourageante’

Mercedes F1 ne veut pas qu’Andrea Kimi Antonelli s’inquiète de ses performances en baisse ces dernières semaines, et assure que c’est la W16 qui pose problème. Après Andrew Shovlin, c’est un autre cadre de l’équipe qui se veut rassurant pour l’Italien, qui n’a marqué des points qu’une fois en sept courses.

"Je pense qu’il est, comme nous tous, extrêmement lassé d’une série de résultats très en dessous de ce que nous avions collectivement accompli plus tôt dans l’année" a déclaré James Allison, le directeur technique de l’équipe.

"J’espère qu’il trouve un certain réconfort dans le fait que nous lui disons, et c’est un fait démontrable, que nous avons pris les mauvaises décisions concernant la voiture, rendant notre équipe moins compétitive, et qu’il en paie le prix, tout comme George."

"Si la voiture n’est pas au niveau, alors il est difficile de passer les phases de qualification lors de sa première saison en F1. Et il est tout à fait clair pour nous tous que ce que nous devons faire, c’est améliorer la voiture, et alors la situation de Kimi s’améliorera en conséquence. J’espère qu’il nous écoute lorsque nous prononçons ces mots rassurants, car nous savons absolument qu’il fournit les efforts de son côté."

L’ingénieur note que George Russell a lui aussi été pénalisé, mais par des choix techniques : "Pour George, je pense que nous avons simplement placé la voiture au mauvais endroit, avec un mauvais équilibre aérodynamique."

"Et nous lui avons donné quelque chose de bien trop difficile à gérer pour que les qualifications se passent bien. Et une fois que vous êtes en qualifications, vous n’avez plus beaucoup d’opportunités de changer quoi que ce soit, car vous êtes alors en parc fermé. Nous avons pu ajuster le flap avant et atténuer un peu le problème."

James Allison estime que les difficultés actuelles de Mercedes sont dues aux choix de l’équipe elle-même, comme le montrent les performances récentes comparées à celles de leurs concurrents.

"Quand vous êtes dans une situation où, apparemment, tout le monde a progressé de la même manière et que vous avez simplement reculé, la plupart du temps, cela signifie que vous avez perdu autant. Ce n’est pas que tout le monde a soudainement apporté une amélioration de la même ampleur et vous a dépassé comme ça."

Selon Allison, les deux pilotes ont signalé que la W16 était devenue plus difficile à piloter lors des dernières courses : "Même si l’on met complètement de côté les chronos, même si l’on oublie les points que nous ne marquons plus comme en début d’année, et que l’on se concentre uniquement sur ce que les pilotes nous disent à propos de la voiture, ils nous disent que la monoplace actuellement, et sur les quelques dernières courses, souffre d’instabilité au freinage à haute vitesse et à l’entrée de virage rapide, ce qui n’était pas le cas en début de saison."

"Au début de l’année, c’était une voiture relativement facile à régler, relativement simple à préparer pour les qualifications afin qu’elle fonctionne correctement. Ce n’était pas suffisant pour viser un championnat, mais c’était nettement plus simple à gérer que ce que nous avons aujourd’hui."

Malgré tout, Allison se montre confiant quant à la possibilité de revenir en arrière et de corriger les erreurs commises : "Le côté négatif, bien sûr, c’est que c’est décourageant d’avoir fourni autant d’efforts pour améliorer la voiture et de ne pas y être parvenus."

"Le côté positif, c’est que si vous êtes vous-même à l’origine du problème, ce qui est notre cas, il est relativement plus facile d’y remédier, car il suffit de revenir un peu en arrière, comprendre quelles décisions ont été prises dans la mauvaise direction, puis avancer à partir de là."

L’objectif de Mercedes est donc d’apporter des correctifs dès la prochaine course, la dernière avant la pause estivale, prévue ce week-end au Hungaroring : "Notre objectif est de travailler aussi efficacement que possible pour analyser les éléments que nous avons potentiellement mal faits, identifier les coupables les plus probables, et régler cela en Hongrie."

"Si la chance est avec nous, nous pourrons stabiliser un peu la situation là-bas et partir en pause estivale en nous disant ’OK, ce n’était pas très plaisant, mais au moins nous pouvons aborder la deuxième moitié de saison en laissant ça derrière nous’. Et si ce ne sont pas ces éléments-là, alors nous passerons au candidat suivant à la course suivante, et ainsi de suite."