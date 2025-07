McLaren F1 arrive-t-elle en terrain déjà conquis en Hongrie ?

McLaren F1 s’est imposée à Spa-Francorchamps face à toutes ses rivales et dans toutes les conditions. De quoi mettre l’équipe dans un bon état d’esprit avant le Grand Prix de Hongrie de ce week-end, le dernier avant la pause estivale de 4 semaines qui comportera une fermeture obligatoire des usines pour 2 semaines.

Et si les voyants étaient déjà bien au vert pour l’équipe de Woking, rappelons que McLaren s’était déjà imposée l’an dernier sur le tourniquet du Hungaroring, avec la première victoire d’Oscar Piastri.

Nul doute que la MCL39 sera donc performante ce week-end, mais reste à savoir laquelle s’imposera. Lando Norris doit évidemment espérer que ce sera lui, afin de grignoter à nouveau l’écart avec son équipier qui est monté à 16 points après le Grand Prix de Belgique.

"J’ai hâte d’aller à Budapest ce week-end. C’est toujours une ville agréable à visiter et les fans ont toujours été très gentils avec nous. J’ai donc hâte de les retrouver tous dans les tribunes," confie Norris.

"Nous avons réalisé une excellente saison jusqu’à présent, et ce serait bien d’aborder la pause estivale avec un autre bon résultat. Mes ingénieurs et moi avons débriefé le week-end dernier et nous avons terminé notre préparation pour la Hongrie. Je suis prêt pour un autre bon week-end."

Oscar Piastri aborde lui le Hungaroring sur la dynamique de la victoire obtenue en Belgique.

"Je suis très satisfait de mon rythme lors des dernières courses et je me sens bien avant le Hungaroring. Spa a été productif et je veux continuer sur cette lancée. J’ai de bons souvenirs de la Hongrie, ma première victoire il y a douze mois, mais c’est du passé et je suis déterminé à reproduire ces moments cette année. Fort de la victoire de la semaine dernière, j’ai hâte de reprendre la compétition."

Andrea Stella, le directeur d’équipe, doit évidemment suivre le rythme comme ses pilotes. Et c’est évidemment un peu plus plaisant quand on gère une formation qui enchaine les victoires !

"Après notre doublé en Belgique, nous nous concentrons immédiatement sur le Grand Prix de Hongrie. Le Hungaroring peut être un circuit exigeant, mais comme toujours, nous cherchons des opportunités et nous concentrons sur les points à améliorer."

"C’est le dernier effort de l’équipe avant une pause estivale bien méritée. Toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour nous offrir une MCL39 rapide, avec une série d’améliorations progressives au cours des trois dernières épreuves, et je tiens à remercier tout le monde pour leurs efforts. Un grand merci également à nos fans et à nos partenaires techniques et commerciaux pour leur soutien jusqu’à présent cette saison. Nous visons un autre week-end compétitif avant la pause estivale."