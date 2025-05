Alex Wurz ne nie pas étudier une candidature à la présidence de la FIA

Alex Wurz n’a pas nié catégoriquement son intention de se présenter à la présidence de la FIA.

Comme nous vous le rapportions hier en primeur, l’ancien pilote de Formule 1 pourrait affronter Mohammed Ben Sulayem, de plus en plus controversé, lors des élections de décembre où il pourrait aussi être rejoint par d’autres candidats comme Carlos Sainz père et David Richards.

Le champion du monde 1996, Damon Hill, soutient les candidatures de Sainz Sr mais aussi de Wurz, également codirecteur de l’Association des pilotes de Grand Prix et concepteur de circuits.

"Tout cela est arrivé parce que Damon Hill m’a mentionné dans un tweet," a déclaré Wurz, 51 ans, à Monaco.

"Je parlais de courses automobiles, et Damon a répondu. Il a simplement posé la question à ses fans : "Prochain président de la FIA ?"

"Bien sûr, c’est bien que Damon pense que je pourrais assumer le rôle de président de la FIA."

De manière révélatrice, Wurz n’a pas démenti la rumeur grandissante.

"C’est Damon qui a évoqué cette question, pas moi. Cela s’étudie. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas eu d’annonce officielle."

"Pour l’instant, un tiers de mes capacités intellectuelles est consacré à mon travail, un tiers aux commentaires, et le reste à ma famille."

Récemment, Susie, l’épouse de Toto Wolff, le patron de Mercedes, a également été évoquée comme candidate potentielle à Ben Sulayem, mais cette hypothèse a apparemment été écartée pour cause de conflit d’intérêts.

Quant à la nouvelle candidature de Wurz, Toto Wolff a répondu à Monaco : "Attendons de voir qui se présentera réellement."

"Alex a fait tout son possible en sport automobile, il connaît tout le monde et c’est un expert."

Il a toutefois ajouté : "Je ne comprends pas assez bien la politique au niveau de la FIA."