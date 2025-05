Sainz aurait préféré un baquet chez Red Bull selon son père

Carlos Sainz senior pense que son fils aurait sauté sur l’occasion de redevenir le coéquipier de Max Verstappen.

Et ce, malgré le fait que Gerhard Berger, l’un des hommes qui a le mieux connu le grand Ayrton Senna, estime que même l’emblématique Brésilien n’était pas aussi bon que Verstappen aujourd’hui.

"Pendant longtemps, j’ai pensé qu’Ayrton était le meilleur pilote de tous les temps. Maintenant, je crois que Max Verstappen est encore meilleur que lui. Max a un talent que je n’avais jamais vu auparavant."

Sainz a essuyé un refus non seulement de Red Bull mais aussi de Mercedes lorsqu’il a perdu son baquet chez Ferrari l’année dernière, se contentant d’un baquet chez Williams pour 2025 et les années à venir.

Cependant, Sainz père, légende du rallye de 63 ans et candidat potentiel à la présidence de la FIA, a ajouté : "Bien sûr, Ferrari est l’une des meilleures équipes de Formule 1. Nous étions tristes, bien sûr. C’était assez inattendu. Mais c’est la vie. Parfois, on a de la chance et on décroche un contrat, et parfois, on doit partir."

Red Bull a fait venir Sainz en Formule 1 il y a dix ans, au sein de l’écurie junior Toro Rosso, avec Verstappen comme coéquipier. On pense que Red Bull a hésité à réunir les deux hommes cette année, préférant une structure d’équipe avec Verstappen comme « numéro 1 » évident.

Néanmoins, Sainz père a admis : "J’aurais aimé le voir aux côtés de Max chez Red Bull. Je suis sûr qu’il aurait adoré ce défi."

"Malheureusement, cela n’a pas eu lieu. Vous pouvez demander à Carlos lui-même. Il pourrait vous dire que non aujourd’hui, mais il aurait aimé piloter pour Red Bull."

L’Espagnol a déjà montré des signes de frustration cette année, mais son père, Sainz Sr, a relativisé.

"Il est heureux chez Williams maintenant. Cela prouve juste qu’il en veut plus parce que l’équipe montre qu’elle a plus en elle. Il a une équipe derrière lui qui lui fait confiance et le respecte."

Le pilote Williams F1 a en effet publiquement remis en question les opérations et les stratégies de course de Williams après les deux dernières courses de Miami et d’Imola. Cependant, il se réjouit du fait que Williams et Ferrari s’affrontent désormais souvent.

"Je savais que j’arrivais dans une équipe qui avait le potentiel pour atteindre un jour le niveau de Ferrari. Sinon, je ne serais pas venu," dit-il à Monaco.

"Mais cela arrive plus tôt que prévu. Je comprends aussi que je peux faire la différence en demandant certaines améliorations à la voiture. Cela me donne beaucoup de confiance, car je vois que j’ai le potentiel pour guider l’équipe dans la bonne direction."