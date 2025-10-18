McLaren en colère après le chaos du premier virage : ’Inacceptable de perdre ainsi nos deux voitures’

Au terme d’un Sprint aussi bref que frustrant pour McLaren sur le Circuit des Amériques, Andrea Stella n’a pas caché sa déception.

Le directeur d’équipe italien a vu ses deux monoplaces contraintes à l’abandon dès le premier virage, après un accrochage collectif qui a ruiné tout espoir de points.

S’il regrette le manque de prudence de certains pilotes expérimentés dans les phases d’ouverture, Stella refuse toutefois de s’attarder sur la colère : l’objectif désormais est de réparer pour les qualifications (à 23 heures, heure française), rebondir et capitaliser sur la compétitivité affichée par la MCL39 en vue du Grand Prix de dimanche.

"Nous sommes déçus de ne pas avoir pu courir," réagit l’Italien, très frustré.

"L’incident dans le premier virage a mis nos deux voitures hors course. Il est surprenant que certains pilotes très expérimentés n’agissent pas avec plus de prudence : aborder le premier virage, s’assurer de ne pas endommager les concurrents, puis continuer."

"Dans l’ensemble, nous sommes déçus, mais nous l’acceptons. Nous allons nous concentrer sur la réparation des voitures, et il y a beaucoup à faire."

"Ensuite, nous repartirons de zéro pour le week-end. Nous sommes en bonne position en termes de compétitivité. Nous espérons avoir la possibilité de courir normalement et de tirer parti de nos performances. Les points du Grand Prix sont la chose la plus importante même si cela fait mal de perdre 8 points sur Max d’un coup."

"Je ne parle pas de mauvaise intention, mais simplement de prudence, surtout lorsque vous êtes dans une telle position, qui était très favorable à certains de ces pilotes expérimentés. Un peu plus de prudence aurait été bénéfique pour tout le monde."

Concernant les implications de ce crash, Stella est factuel : "les implications sont celles que les chiffres indiquent. Nous avons perdu huit points pour nos deux pilotes, mais nous nous concentrons sur nous-mêmes."

"Nous savons que si nous pouvons courir, courir normalement, nous avons une voiture très compétitive, deux pilotes solides et les points suivront. Nous attendons avec impatience de pouvoir dérouler la suite du week-end normalement."