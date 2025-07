Albon sourit après une séance sans problème, Sainz trouve sa qualification ’bizarre’

Alex Albon a réussi un grand retour en forme après un début de week-end difficile en se qualifiant cinquième pour le Grand Prix de Belgique. Le pilote Williams F1 a réussi à trouver un bon rythme malgré des réglages délicats.

Et surtout, il n’a pas subi de défaillance mécanique comme ce fut le cas hier en Sprint Shootout, ce qui lui avait valu de ne pas passer la SQ1, et de vivre le Sprint en fond de peloton.

"J’avais toute ma puissance cette fois, donc un meilleur rythme. Mais ce n’était pas la séance la plus aisée que j’ai eu, car on n’a fait des changements de réglages" détaille Albon.

"On a réalisé lors du Sprint qu’on avait beaucoup d’appui par rapport aux autres. On a donc baissé l’appui et ça a rendu la voiture plus difficile. Elle était particulièrement sensible au niveau des pneus, mais j’étais dans une bonne situation dans le dernier tour de Q3."

"C’est le cas avec les Pirelli, si vous débutez dans une bonne situation et que vous ne glissez pas trop, vous pouvez faire mieux, j’ai réussi et ça permet de bien progresser entre Q2 et Q3."

Maintenant qu’il s’est bien qualifié, le Thaïlandais n’a pas vraiment envie d’une course chaotique : "Je préférerais que ça reste sec maintenant. On était en difficulté à Silverstone sous la pluie, et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas pareil ici. S’il pleut, le résultat des qualifications est jeté par la fenêtre."

A l’inverse, Carlos Sainz sera 15e au départ, loin de sa sixième place du Sprint, et le pilote espagnol s’interroge sur les circonstances de cette contre-performance, notamment parce qu’il avait mieux commencé la qualification.

"Je ne suis pas sûr, c’est bizarre que je sois allé plus lentement en Q2 qu’en Q1. Oui, le soleil arrivait, la température évoluait, on a utilisé des pneus usés, mais fondamentalement, on était plus lents et je dois comprendre car en Q1 on était aussi forts que le reste du week-end" déplore l’Espagnol.

Contrairement à Albon, il souhaite désormais que la pluie change les choses : "Une course sous la pluie pourrait être bénéfique en partant 15e, j’espère que ce sera humide et une course amusante, qu’on pourra remonter."