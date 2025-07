Verstappen a été pris au piège de ses réglages pour la pluie

Max Verstappen a été surpris par l’équilibre « étrange » de sa Red Bull lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, admettant que cela l’empêchait de s’engager pleinement dans ses tours rapides.

Verstappen devrait s’élancer dimanche depuis la quatrième place sur la grille, après s’être qualifié derrière les deux pilotes McLaren et Charles Leclerc.

Le Néerlandais a été contraint de modifier son niveau d’appui en raison des prévisions de pluie pour le Grand Prix. Red Bull a choisi d’installer un aileron arrière plus imposant pour donner à Verstappen plus d’appui et, en théorie, plus de confiance.

Cela n’a pas fonctionné : Verstappen a réalisé un dernier tour difficile en Q3, le laissant quatrième sur la grille. Cela contraste avec les qualifications sprint, où il a terminé deuxième, entre les McLaren.

"J’espérais que la météo améliorerait les sensations de pilotage, mais ce n’était pas le cas. La voiture avait trop de trainée et et manquait d’équilibre, ce qui était un peu bizarre. Mais on sait pourquoi on est allé vers ces réglages, avec la pluie demain normalement."

"L’équilibre reste un point sur lequel nous devons nous pencher, car j’avais l’impression que pendant toute la séance de qualifications, je n’arrivais pas vraiment à attaquer."

"À Spa, il faut être très impliqué dès l’entrée en virage et il faut que la voiture tourne, mais je n’y arrivais pas vraiment."

"J’aurais aimé partir troisième, c’était probablement notre position aujourd’hui, mais la Q3 n’a pas été un succès."

Peut-il se battre pour la victoire depuis la quatrième place avec la menace de pluie ?

"Par temps humide, c’est toujours très délicat. Il faut aussi attendre de voir la quantité de pluie qui va tomber."

"Idéalement, bien sûr, j’aimerais au moins être troisième. Se battre contre les McLaren sera très difficile, mais tout peut arriver."

Mais la révolution chez Red Bull est peut-être de l’autre côté du garage, pour Yuki Tsunoda, qui est passé en Q3 pour la première fois depuis Miami.

Laurent Mekies, le nouveau directeur de l’équipe Red Bull, a révélé qu’il avait demandé à ce que la monoplace de Yuki Tsunoda soit aussi équipée des nouveautés avant les qualifications du Grand Prix de Belgique, en prenant dans le stock des pièces de réserve pour Verstappen.

Avant le début du week-end, Tsunoda avait déclaré que sa voiture serait "quelques longueurs derrière" celle de Verstappen en termes de développement ce week-end. Mekies a toutefois confirmé que l’équipe avait installé rapidement les nouvelles pièces sur sa voiture avant la séance de qualification.

"Nous avons amélioré sa voiture juste avant les qualifications, car nous repoussons toujours les limites de la quantité de pièces. Mais nous avons décidé de prendre le risque d’améliorer sa voiture, c’est pourquoi vous avez peut-être remarqué que nous étions presque un peu en retard pour les qualifications."

Tsunoda s’est qualifié à seulement trois dixièmes de seconde de Verstappen, sur le tour le plus long du calendrier de la F1. Mekies a déclaré que "ce résultat valait les efforts de tous et qu’il a certainement aidé Yuki à atteindre un très, très bon niveau."