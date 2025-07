Ocon et Bearman sont ’frustrés’ mais restent confiants ’aux portes du top 10’

Esteban Ocon a signé le 11e temps des qualifications du Grand Prix de Belgique, et il sera donc en cinquième ligne aux côtés de son équipier Oliver Bearman. Les deux Haas F1 ont en effet échoué en Q2 après avoir été cinquième et septième du Shootout et du Sprint.

L’aîné du duo reconnait que les réglages ne sont pas parfaits, mais l’équipe a dû s’adapter car de la pluie pourrait perturber la course, et il n’est pas possible d’avoir un aileron totalement débraqué dans ces conditions.

"Un petit peu frustrant c’est sûr, on n’a pas optimisé la performance en ligne droite avec l’aileron arrière qu’on avait, on ne gagnait pas autant qu’hier, et je suis un peu déçu de ce côté-là. Le positif c’est qu’on a réglé pas mal de problèmes dans l’équilibre de la voiture" a déclaré Ocon.

"Cela devrait être mieux pour la dégradation même s’il pleut demain. On n’est pas sûrs à 100 % qu’il pleuve, mais on va tout donner pour espérer une bonne course. On est aux portes du top 10 et Ollie a plus d’appui sur sa voiture, donc s’il pleut on est allé des deux côtés et c’est bien."

La course pourrait être chaotique avec la pluie, et le pilote français sait qu’il jouera alors la carte de la prudence : "Si la météo est difficile à lire il faudra réussir à atteindre l’arrivée, et on pourra marquer des points si c’est le cas."

Bearman ne cache pas sa déception après avoir raté son premier virage, alors qu’il a signé un tour plutôt rapide : "J’ai perdu trois dixièmes au premier virage, mes pneus n’étaient pas du tout prêts. Après ça, j’ai réussi à revenir pour faire un bon tour, mais j’avais perdu trois dixièmes et demi et c’est dommage, j’avais le rythme pour la Q3."