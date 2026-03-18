Albon : ’Rien ne corrige’ la Williams et la Cadillac est ’plus rapide dans certains virages’

Le début de saison de Williams F1 a été catastrophique, avec des performances qui en font la neuvième force du plateau. La FW48 est accablée par de nombreux problèmes, dont un surpoids qui a été détaillé par le team à plusieurs reprises.

Mais l’ampleur de son déficit est clairement due à d’autres facteurs, et l’écurie, qui a passé la majeure partie de l’année 2025 à se concentrer sur cette saison, va devoir repartir de zéro pour apporter des améliorations aérodynamiques majeures, comme l’a révélé Alex Albon.

"Nous ne pouvons pas nous cacher derrière le poids car, au bout du compte, d’autres voitures du milieu de tableau ne sont pas non plus au poids limite" a déclaré un Albon. "Certes, pas autant que nous, mais elles sont quand même trop lourdes et l’écart que nous avons avec ces équipes ne se résume pas à cela."

Au-delà du poids et d’un manque d’appui aérodynamique, Williams est totalement à la dérive en Chine avec d’importants problèmes d’équilibre, après avoir épuisé quasiment toutes les options pour y remédier.

"Nous explorons des zones où nous n’avons jamais été auparavant. Rien ne semble corriger la voiture. Je suis certain que la Cadillac est plus rapide que nous dans pas mal de virages, donc nous essayons juste de comprendre ce qui se passe."

"Le plus gros problème en ce moment, c’est que la voiture se lève sur trois roues, il faut donc corriger ça. Il y a beaucoup de problèmes d’équilibre, nous constatons aussi un manque d’appui... c’est une accumulation de choses."

L’an dernier, Williams avait dépassé toutes les attentes en grimpant de la neuvième à la cinquième place du classement des constructeurs. La situation en ce début d’année a donc provoqué un véritable choc au sein de l’usine de Grove, comme le reconnait Albon.

"Il est juste de dire que nous sommes tous frustrés, mais l’équipe est soudée sur ce point. C’est un début de saison douloureux, mais j’ai toujours foi en cette équipe. C’est simplement difficile de passer d’un tel sommet l’an dernier à un retour à la case départ. Mais nous avons déjà connu cela, nous savons ce qu’il faut pour remonter et nous sommes mieux préparés."

"Il faut juste attendre, malheureusement ce n’est pas un processus facile. Nous devons essayer de progresser plus vite que nos rivaux du milieu de peloton et tenter de finir la saison en bonne position. Mais pour l’instant, nous sommes clairement distancés."

Carlos Sainz a prévenu que les difficultés de Williams étaient plus profondes que le simple problème de poids de la FW48, insistant sur le fait que la voiture a également besoin d’évolutions pour débloquer de la performance.

"Nous devons le faire, je dois le faire, sinon l’année va être trop longue. Je vais donc devoir me concentrer sur les petites victoires ou les petits objectifs que nous pouvons atteindre en tant qu’équipe. Clairement, ce que nous avons proposé pour cette première moitié de saison ne suffira même pas à sortir de la Q1" note Sainz.

"À un moment donné, j’ai pensé que mon tour était peut-être suffisant pour passer en Q2, mais bon, nous savons où le poids nous place sur les feuilles de temps. En même temps, je sens que ce n’est pas seulement le poids. Nous devons franchir de grandes étapes en performance si nous voulons montrer notre valeur."

Sainz affirme que la voiture a besoin d’une mise à jour globale, presque tout devant être amélioré, à l’exception du moteur : "Nous avons trouvé un peu de performance avec le moteur par rapport à hier, et c’est probablement aussi un peu mieux depuis l’Australie."

"Mais nous savons que notre point faible n’est pas le moteur. Le moteur est premier à chaque session. Nous savons que nous devons enlever du poids à la voiture, apporter des améliorations, et nous voulons tenir nos promesses, à savoir que cette année était censée être une bonne année."