Antonelli loin de Ferrari : le regret qui circule déjà en Italie

Le triomphe de Kimi Antonelli à Shanghai continue de faire vibrer l’Italie tout en alimentant déjà les spéculations les plus audacieuses sur son avenir. Premier succès en Formule 1, décroché depuis la pole position à seulement 19 ans : la performance du prodige italien a déclenché un véritable emballement médiatique, jusqu’à susciter des regrets assumés du côté de Maranello.

Parmi les voix les plus emblématiques, celle de Luca di Montezemolo n’est pas passée inaperçue. L’ancien président de Ferrari n’a pas caché son enthousiasme ni une certaine frustration.

"Sa victoire m’a enthousiasmé," a-t-il confié au Corriere della Sera. "C’est un garçon de 19 ans qui progresse sans cesse. Il a fait preuve de maturité et de sang-froid, des qualités peu caractéristiques d’un Italien, et encore moins à cet âge."

Mais derrière les compliments, une pointe de regret transparaît. "C’est un peu agaçant de le voir dans une Mercedes. Je l’aurais préféré chez Ferrari," a-t-il admis.

Montezemolo tempère toutefois immédiatement cette idée, conscient du poids que représente la Scuderia pour un si jeune pilote.

"Mettre quelqu’un comme lui directement chez Ferrari aurait signifié le détruire. La pression aurait été énorme."

En Italie, l’euphorie a rapidement laissé place aux projections. La presse transalpine évoque déjà un avenir en rouge pour Antonelli, d’autant que la composition actuelle de l’écurie pourrait évoluer dans les prochaines années.

Mais le principal intéressé garde la tête froide. De retour en Italie, il a calmé les ardeurs au micro du Corriere dello Sport : "Oui, évidemment, Ferrari, c’est Ferrari – c’est immense. Mais honnêtement, gagner avec Mercedes ne serait pas mal non plus."

À Shanghai, Antonelli partageait le podium avec Lewis Hamilton, une présence loin d’être anodine pour le jeune Italien. Une photo ressurgie ces derniers jours, où on le voit enfant serrer la main du septuple champion du monde à Monza en tant que "grid kid", a particulièrement marqué les esprits.

"Honnêtement, je pense que c’est la photo de l’année, celle avec Lewis," a souri Antonelli. "Il m’a toujours soutenu, donc nous avons une très belle relation. C’est spécial, surtout avec un champion comme lui."

Malgré l’engouement, Antonelli refuse de brûler les étapes.

"La vie change, mais je ne pense pas au titre," a-t-il assuré.

Un discours en phase avec celui de son directeur, Toto Wolff, qui appelle à la prudence. L’Autrichien rappelle que son autre pilote, George Russell, actuel leader du championnat, conserve pour l’instant l’avantage en performance pure.

"Pour le moment, George est encore un peu plus rapide. Mais Kimi possède l’étoffe d’un futur champion du monde."