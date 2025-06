Albon : le nouveau contrat de Vowles est ’un grand vote de confiance’

Alex Albon a salué le nouveau contrat à long terme de James Vowles avec Williams F1.

Il a été confirmé quelques jours après le Grand Prix du Canada que Vowles, qui avait rejoint l’équipe début 2023, a vu sa confiance renouvelée pour plusieurs années par Dorilton Capital, ce qui signifie qu’il restera aux commandes de l’équipe pour poursuivre sa mission de renouer avec la victoire.

"Je pense que c’est une formidable marque de confiance pour nous tous," commente Albon à Spielberg.

"J’ai le sentiment que James a clairement mené l’équipe dans la bonne direction et pour moi-même et pour l’équipe, c’est un excellent signe avant-coureur de ce qui arrive et témoigne de la confiance du conseil d’administration. Cela promet un avenir plus prometteur pour l’équipe."

Albon a ensuite salué les qualités de leader de Vowles, évoquant l’impact majeur du Britannique sur l’équipe depuis son arrivée.

"Je dirais que son plus grand impact réside dans sa franchise, son honnêteté et, tout simplement, dans son excellent leadership. Il nous indique la direction à suivre et nous la suivons."

En rejoignant Williams en 2023, Vowles s’est concentré sur la transformation de l’équipe – et la situation semble s’être améliorée ces derniers temps, la saison 2025 marquant le meilleur début de saison de l’équipe depuis 2016.

Actuellement cinquièmes au Championnat par équipes, les 55 points cumulés par Albon et Carlos Sainz sont supérieurs au total des trois saisons précédentes.

Interrogé sur la possibilité de parachever cela ave un podium cette saison, Albon a déclaré : "Nous avons de meilleures chances que les années précédentes, si jamais le moment arrive. Je ne pense pas que nous puissions décrocher un podium uniquement grâce à notre rythme, mais j’ai l’impression que les chances de podium reviennent souvent à l’équipe de tête du milieu de peloton ce week-end-là, et nous sommes souvent dans cette situation."

"Il n’y a pas eu beaucoup de courses folles cette année, avec des conditions humides-sèches-humides-sèches, je pense peut-être à l’Australie et à Miami. Je ne m’attends pas à un podium cette année, mais si ça arrive, ça arrive."

Pour l’instant, l’attention se porte sur le week-end à venir au Red Bull Ring, un circuit sur lequel Albon se montre « optimiste » quant à son adéquation avec la FW47.

"Honnêtement, le Canada aurait dû nous convenir aussi et c’était le cas, mais nous avons juste été un peu déçus samedi et dimanche."

"L’ambiance est toujours au beau fixe. Je pense que ce week-end convient à notre voiture, et ce sera surtout le cas à Silverstone, mais nous voyons maintenant les autres équipes apporter des améliorations ; elles rattrapent clairement leur retard."