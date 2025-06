Autriche, EL1 : Russell en tête, Dunne impressionne en 4e place

C’est le début du Grand Prix d’Autriche, avec les EL1 de la 11e manche de la saison 2025 de F1. Celle-ci marque le début d’un doublé de courses qui emmènera le paddock à Silverstone la semaine prochaine.

Le tracé du Red Bull Ring est court et rapide, et c’est le tour le plus court de l’année avec un peu plus d’une minute par boucle. Cela laisse penser que les qualifications seront les plus serrées de la saison, et possiblement de l’histoire de la Formule 1 en termes de peloton complet.

Chose amusante, le circuit de Spielberg est finalement 8 mètres plus long que la longueur officielle qui était indiquée jusque-là. En effet, la FIA a conduit une analyse précise du tracé et la ligne centrale s’est avérée mesurer 4,326 km, et non 4318 mètres.

13h15 : Max Verstappen aura un nouvel ingénieur de piste ce week-end chez Red Bull, car Gianpiero Lambiase est absent pour des raisons personnelles. C’est la première fois depuis qu’il a rejoint Red Bull au Grand Prix d’Espagne 2016 que le Néerlandais aura un autre ingénieur. Il s’agira en l’occurrence de Simon Rennie, qui était l’ingénieur de Daniel Ricciardo jusqu’en 2018, et il a ensuite travaillé à l’usine jusqu’à ce week-end.

13h20 : Six équipes sur les dix apportent des évolutions ce week-end. McLaren F1 apporte une nouvelle suspension avant, ainsi que des écopes de freins avant et arrière revues. Ferrari a un nouveau plancher complet, y compris un nouveau diffuseur, avant la suite du package la semaine prochaine. Red Bull a de nouveaux bords de plancher. Mercedes a un nouveau capot moteur spécifique avec une sortie plus large à l’arrière, et de nouvelles écopes pour le circuit autrichien. Racing Bulls a un nouvel aileron avant et un aileron arrière reprofilé. Enfin Sauber a un nouveau plancher avec des bords et un diffuseur revus, et un aileron arrière modifié.

13h28 : Alex Dunne fait les EL1 chez McLaren, tandis que Dino Beganovic est au volant chez Ferrari. Ils remplacent respectivement Lando Norris et Charles Leclerc, qui reviendront en EL2.

13h30 : C’est parti pour les EL1 du Grand Prix d’Autriche.

13h34 : Les pilotes ont été nombreux à prendre la piste très rapidement, dont les deux rookies du jour.

13h37 : George Russell a pris le meilleur temps en pneus durs, avant que Lance Stroll ne se place en tête en 1’06"853 en mediums. Fernando Alonso a pris le deuxième temps en gommes dures.

13h39 : Russell accélère en 1’06"537, tandis qu’Andrea Kimi Antonelli se place troisième, également en pneus durs.

13h43 : Max Verstappen prend le deuxième temps en pneus mediums.

13h45 : Russell a fait encore mieux en 1’06"139, et Antonelli prend le deuxième temps. Alonso est quatrième devant Alexander Albon.

13h50 : Ferrari rapporte un problème sur la boîte de vitesses de Hamilton, qui rentre au stand au ralenti.

13h52 : Pierre Gasly prend le quatrième temps. Carlos Sainz se place en tête en 1’06"017.

13h55 : Russell est le premier à signer un chrono en pneus tendres en 1’05"776, et il se replace en tête.

13h59 : Gabriel Bortoleto se hisse au deuxième rang en pneus tendres, et Nico Hülkenberg en cinquième place.

14h00 : Hamilton est de retour en piste, et le problème sur sa boite de vitesses n’était donc pas grave.

14h03 : Alonso a fait un tête-à-queue dans le dernier virage en lançant un tour rapide, et il blâme des pneus froids : "C’était le pire tour de préparation. C’est bien de le faire en EL1."

14h04 : Gasly remonte au deuxième rang en pneus tendres.

14h06 : Oscar Piastri remonte deuxième, tandis qu’Isack Hadjar est sixième.

14h08 : Verstappen se place deuxième, et Albon est sixième.

14h10 : Dunne signe un joli huitième temps provisoire, à seulement 0"477 du meilleur temps.

14h11 : Ocon a tiré tout droit au virage 3 mais repart sans dégâts.

14h13 : Dunne fait encore mieux en quatrième place, à seulement 0"069 de Piastri.

14h16 : Les écarts sont déjà très serrés puisque Beganovic, 17e, est à 0"829 de Russell.

14h18 : Hamilton n’a pas repris la piste après son tour de vérification consécutif à son problème. Le pilote Ferrari ressort enfin.

14h20 : Hamilton remonte au neuvième rang, alors que Russell signale "quelques gouttes" de pluie.

14h23 : Dunne confirme des gouttes de pluie aux virages 3 et 4.

14h28 : Le classement n’évolue plus, les pilotes étant en train de faire des relais plus longs. A noter que Sainz est le seul à ne pas avoir tourné en pneus tendres.

14h30 : C’est la fin de ces EL1 du GP d’Autriche.

Russell signe donc le meilleur chrono devant Verstappen, qui pointe à 0"065. Piastri est troisième à 0"155 devant l’impressionnant Dunne, qui se place quatrième de ses premiers EL1 à seulement 19 ans, à 0"224 de Russell.

Gasly est cinquième devant Bortoleto, puis Albon, Sainz, Hamilton et Hadjar pour le top 10. Antonelli suit devant Hülkenberg et les Aston Martin, puis Lawson et Colapinto. Tsunoda est seulement 17e devant Beganovic et les Haas.