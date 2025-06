A-t-on vu ’un moment décisif’ dans la lutte entre Piastri et Norris ?

Nico Rosberg s’interroge sur le fait que le Grand Prix du Canada ait pu être un point de bascule dans la saison 2025. Selon lui, Oscar Piastri peut avoir pris un avantage sérieux et durable sur Lando Norris dans la lutte qui les oppose.

"Pour moi, c’était un moment décisif" a déclaré Rosberg à Sky Sports F1. "Je dirais que c’est la première fois que je dis qu’Oscar Piastri est maintenant le grand favori pour gagner le championnat cette année."

"Je n’ai jamais dit cela jusqu’à présent. En fait, j’ai toujours été plus du côté de Lando. Je me disais qu’il allait faire le ménage, qu’il allait avoir ce petit avantage et cette vitesse, et qu’il allait remporter le championnat."

"Mais Oscar est tellement fort. Il ne commet jamais d’erreur. Je n’ai vu qu’une seule erreur de sa part au cours des deux dernières années, dans les conditions les plus horribles à Melbourne, et c’est tout. Il est toujours là. Pour moi, le grand favori est donc Oscar Piastri."

L’Allemand révèle que l’une des grandes forces de Piastri est sa capacité à ne pas se laisser perturber par une course négative : "J’ai parlé à Mark Webber, mon ancien coéquipier chez Williams, qui est maintenant le manager d’Oscar."

"Il m’a dit que, qu’il finisse premier ou cinquième, le soir, c’est juste une pizza, le même état d’esprit. Bien sûr, il y a de l’excitation après la course, mais c’est fini et on passe à autre chose. C’est juste super, incroyablement solide."

Danica Patrick, qui est consultante aux côtés de Rosberg, pense que Norris se laisse trop atteindre par ses déboires : "Je ne pense pas qu’il parle trop de ses erreurs, parce qu’il a heurté le mur à la sortie de la dernière chicane lors des essais."

"Vous voyez qu’il y a des pilotes qui parlent des erreurs qu’ils commettent et des choses qu’ils auraient aimé faire mieux, et de ce qu’ils ont mal fait. Et les pensées deviennent des choses. Il faut se concentrer sur le positif, et je pense qu’Oscar fait un très bon travail dans ce sens."