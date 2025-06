Verstappen : ’la chance’ est nécessaire pour gagner Le Mans à cause de la Balance of Performance

Max Verstappen ambitionne de participer aux 24 Heures du Mans, c’est maintenant une certitude comme il l’a confirmé cette semaine, mais émet des réserves quant à la controversée règle de la Balance des Performances (BoP) s’il devait un jour faire le course en Hypercar.

Cette course fait partie du Championnat du Monde d’Endurance (WEC). Conformément à sa réglementation Hypercar, le règlement impose des limites de poids et de puissance différentes pour les voitures afin d’égaliser leurs performances. Ces limites sont ajustées à plusieurs reprises au cours de la saison.

Le WEC a vu un afflux de constructeurs adhérer à cette réglementation. McLaren est la dernière écurie en date à annoncer son arrivée dans la série en 2027, date à laquelle 11 marques seront représentées dans la catégorie reine, dont Ferrari, Aston Martin et Alpine qui sont aussi présentes en F1.

Verstappen a exprimé son désir de participer à la course, a priori en GT3 pour commencer, avec son équipe, mais admet craindre que la BoP ne transforme les performances des voitures en loterie.

"J’essaie toujours de suivre l’épreuve chaque année. Bien sûr, je dirais qu’à l’époque où Tom Kristensen courait, c’était vraiment cool, les différents constructeurs se poussant mutuellement," dit Verstappen, qui a testé cette semaine à Spa-Francorchamps une Aston Martin GT3 (photo ci-dessous) après la Ferrari GT3 qu’il avait utilisée sur la Nordschleife récemment.

"Ensuite, il y a eu quelques années où c’était un peu ennuyeux au sommet. Il n’y avait pas beaucoup de concurrence. Mais maintenant, j’ai l’impression que ça revient."

"Bien sûr, il faut composer avec la BoP, donc parfois il faut aussi un peu de chance, mais au moins, c’est incroyable de voir autant de voitures de haut niveau courir."

L’année dernière, Verstappen a déclaré que Le Mans devait « régler » le règlement de la BoP avant d’envisager de courir dans la catégorie reine.

"C’est toujours un problème, certaines équipes l’ont bien suggéré cette année, sans pouvoir la critiquer ouvertement," dit-il. "Il n’y a qu’à voir les différences de performance pour le constater."

En effet, ka FIA interdit aux pilotes du WEC et aux autres concurrents de faire des commentaires sur le règlement de la BoP, car elle considère qu’il s’agit d’une tentative d’« influencer » le handicap de chaque voiture. L’année dernière, la FIA a infligé à Toyota une amende de 10 000 €, assortie d’un sursis pour le reste de la saison, après qu’un membre de l’équipe a déclaré que le système n’était « pas transparent », ajoutant qu’« à l’avenir, l’honnêteté est de mise ».

Une Ferrari a remporté la course le week-end dernier pour la troisième année consécutive depuis le retour du constructeur en Championnat du monde d’endurance. Les Toyota ont terminé cinquième et quinzième, et le directeur technique de l’équipe, David Floury, aurait émis de nouvelles critiques à l’encontre du règlement BoP.

"En termes de performance pure, nous n’avions aucune chance de rivaliser," a-t-il déclaré. "Il n’y avait aucun potentiel. C’était une course à deux catégories : une avec les voitures à vitesse maximale élevée et une avec celles sans vitesse maximale élevée."

"Malheureusement, nous nous sommes trompés de billet et nous étions en deuxième catégorie avec Cadillac et Aston Martin."