7e sur la grille, Norris a ’encore flanché quand il ne le fallait pas’

Lando Norris n’a pas profité du crash de son équipier, Oscar Piastri, pour signer une très belle Q3 aujourd’hui lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

A Bakou, dans cette dernière séance de qualifications très perturbée par deux accidents (Leclerc et Piastri) et la pluie, Norris n’a pas réussi à faire mieux que le 7e chrono lors de la dernière tentative.

Lorsqu’il voit que Max Verstappen a pu prendre la pole à Carlos Sainz, leader surprise de la séance, pense-t-il que c’était une occasion manquée pour lui ?

"Non. J’ai moi aussi fait une erreur avec un choc contre le mur au virage 15. Je ne sais pas. Je n’avais pas de delta, donc je ne sais pas combien j’ai perdu. Peut-être deux dixièmes, donc quelques places, mais pas 1,1 seconde sur Max. C’est encore ma faute, j’ai encore flanché quand il ne le fallait pas."

À propos de la décision de McLaren de sortir en premier en Q3, il admet que "c’était une erreur de ma part, de notre part, de sortir en premier de la voie des stands. Cela n’aurait pas pu être le cas : s’il y avait eu un drapeau jaune ou rouge plus loin, nous aurions eu l’air des héros et tous les autres auraient eu l’air des perdants."

"Maintenant, j’ai plutôt l’air du perdant et eux des héros, mais c’est le prix à payer parfois ici et les risques qu’il faut prendre."

"Mais il pleuvait encore un peu, donc je pense que ceux qui étaient plus loin avaient simplement plus d’adhérence. C’est juste une décision qui n’a pas fonctionné au final. C’est quelque chose que nous allons revoir et essayer d’améliorer la prochaine fois."

Andrea Stella, directeur de l’équipe McLaren, a défendu sa décision d’envoyer Norris en premier.

"Il y avait une certaine pression avec le temps, et il y a aussi une pression avec les drapeaux jaunes."

"Donc, je pense que dans nos conditions, il était important de boucler un tour. Finalement, le tour n’a pas été aussi bon que nous l’espérions. Mais être premier offre une sécurité en cas de drapeau jaune, car on peut contrôler la montée en température des pneus dans le tour de sortie."

"Nous pensions que c’était acceptable de ce point de vue, il s’agissait simplement d’exécuter le tour."