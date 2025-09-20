Lawson a ’combattu son cerveau’ pour se qualifier troisième à Bakou

Liam Lawson a signé l’une des deux grosses performances de la qualification du Grand Prix d’Azerbaïdjan en signant le troisième temps, qui lui vaudra un départ en deuxième ligne en course. Le pilote Racing Bulls admet que la qualification a été incroyablement intense.

Plus tôt dans le week-end, le Néo-Zélandais avait dit que la qualification serait chaotique, et avec un record de drapeaux rouges, elle l’a été ! Il souhaite désormais confirmer en course et viser un bon résultat.

"Honnêtement, je ne peux même pas me rappeler ce qui s’est passé, c’était tellement intense ! J’avais dit que ça le serait mais je ne m’attendais pas que ça le soit à ce point" a déclaré Lawson après la fin de la séance.

"La voiture a été très bonne tout le week-end, surtout quand elle devait l’être en qualifs. Merci aux hommes et aux femmes de l’équipe, c’est incroyable mais la journée importante est demain."

La pluie est venu perturber la fin de la séance qualificative, mais les conditions lors du tout dernier run n’étaient pas mauvaises. Pour éviter de perdre du temps, il a dû faire abstraction des signes visuels qui attestaient de la présence de pluie.

"C’est toujours difficile car vous voyez les gouttes sur votre visière, vous pouvez sentir la pluie et voir les reflets sur la piste, mis comme les pneus sont chauds vous avez du grip, donc vous devez combattre votre cerveau, ne pas ralentir et continuer à attaquer, mais c’est piégeux."

Cependant, il sait qu’il ne pourra pas résister aux top teams et veut terminer le mieux possible : "Ce sera une course très difficile, on a une très bonne position de départ mais on doit se battre contre ceux qui sont autour de nous et c’est ce sur quoi on va se concentrer."