5e sur la grille, jusqu’où Norris aurait-il pu aller sans ses problèmes ?

Cinquième sur la grille du Grand Prix du Japon, Lando Norris a vécu un week-end de préparation loin d’être idéal à Suzuka. Le pilote McLaren reconnaît que les difficultés techniques rencontrées lors des essais ont pesé, tout en refusant d’y voir l’unique explication de son déficit en qualifications.

Interrogé après sa cinquième place, Norris admet que le manque de roulage a compliqué son approche du week-end.

"Cela a clairement eu un impact sur notre capacité à tester des choses, à essayer des réglages et à être à l’aise avec la voiture dès le début, mais aussi à effectuer des longs relais pour préparer la course. C’est dommage de perdre des batteries encore, je vais bientôt me prendre une pénalité, c’est certain."

Son déficit de kilomètres sera particulièrement handicapant dans l’optique de sa course.

"Je n’ai fait aucun relais à haute charge d’essence, donc ça a été compliqué et j’ai passé tout le week-end à essayer de rattraper le retard, même jusqu’aux qualifications."

Pour autant, le Britannique ne cherche pas d’excuses.

"Je ne veux pas dire que tout l’écart aujourd’hui vient simplement de ça. Je n’ai clairement pas le sentiment d’avoir été à mon meilleur niveau ni d’avoir tout extrait de la voiture."

"J’ai fait quelques erreurs lors de mon dernier tour, mais tout le monde a été plus lent, à part deux pilotes."

Malgré ces circonstances, Norris se montre relativement satisfait de sa position de départ, même si l’écart avec Charles Leclerc laisse un goût amer.

"Je suis content de cette cinquième place. J’étais très proche de Charles, et savoir que l’écart était aussi faible fait un peu plus mal. 4 millièmes mais il m’a battu, bravo à lui."

"Sinon, je pense avoir fait du bon travail. Est-ce que cela aurait pu être mieux ? Oui. Mais cela aurait aussi pu être bien pire."

Pour son patron Andrea Stella, malgré ces pépins de fiabilité liés à Mercedes F1, les progrès sont tout de même notables en termes d’exploitation du groupe propulseur.

"C’est dommage pour Lando et la fiabilité. Mais on observe des signes de progrès en termes de performance et de compétitivité globale," dit-il après les qualifications.

"Je pense que ces progrès proviennent d’une meilleure exploitation du châssis et des réglages, mais surtout du groupe propulseur."

"Nous avons toujours évoqué la difficulté d’exploiter pleinement ce nouveau V6, mais nous le maîtrisons de mieux en mieux, nous affinons nos réglages avec les ingénieurs HPP (Mercedes) et cela se traduit par des gains de temps au tour."

"Cela dit, c’est positif d’être au niveau de Ferrari en qualifications, même s’ils ont encore une longueur d’avance."