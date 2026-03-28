Gasly ne ’veut pas s’emballer’ mais reconnait être ’content’ de sa septième place

Pierre Gasly a encore signé une performance de choix à Suzuka en se qualifiant septième pour la course du Grand Prix du Japon. Le pilote Alpine F1 ne pensait pas réussir une telle performance après avoir connu une entame de week-end difficile.

Sur un tracé qui ne convient pas à une monoplace à la peine dans les virages rapides, le Français a réussi à corriger le tir et s’est senti à l’aise au volant de l’A526 pour sortir une performance impressionnante, et sa deuxième Q3 consécutive.

"Je suis vraiment content car hier c’était très difficile, on s’attendait à avoir des difficultés dans ces virages rapides. On s’est concentrés sur nous-mêmes pour progresser séance après séance et ça a fonctionné, la voiture était bien meilleure, moins de sous-virage et j’ai réussi à faire de très bons tours" a déclaré Gasly.

"On va rester contents avec notre septième place, on ne va pas s’emballer, les Ferrari ont montré qu’elles sont largement devant. Mais on peut se féliciter de l’écart, il y avait trois dixièmes avec les McLaren en Chine, on a un dixième et demi ici avec Lewis. La bagarre va être avec la Red Bull et l’Audi qui a l’air de bien fonctionner."

Franco Colapinto n’a pas franchi la Q2 et a été en difficulté au volant de l’Alpine. S’il s’est senti plus à l’aise en Q1, son tour en Q2 n’était pas aussi bon et il sera 15e sur la grille de départ demain matin.

"C’était difficile, je n’ai pas eu de rythme ce week-end, et je n’étais pas dans la bonne fenêtre en Q2, ça m’a puni. Ca allait mieux en Q1 mais je dois comprendre pourquoi ça n’a pas été aussi bon" a déclaré l’Argentin, qui explique ne pas avoir amélioré comme il le voulait en qualifs.

"Ce n’était pas meilleur, le plus grand pas en avant était entre les EL2 et les EL3, mais je dois comprendre quelles étaient les limitations pour réussir à progresser en course."