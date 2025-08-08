Wolff : Russell est devenu un meilleur pilote que Hamilton l’an dernier

Toto Wolff affirme que George Russell était bien "le meilleur pilote" chez Mercedes F1 lors de la dernière saison de Lewis Hamilton au sein de l’écurie.

L’an dernier, Russell a largement dominé Hamilton en qualifications sur une saison complète, avec un score de 19 à 5, et a également battu le septuple champion du monde au classement pilotes pour la deuxième fois en trois ans.

Wolff a maintenant admis publiquement que Russell était le meilleur pilote lors de la dernière année d’Hamilton chez Mercedes, après avoir annoncé à l’écurie son départ pour un transfert chez Ferrari en 2025.

Cette déclaration révélatrice de Wolff est intervenue dans un bilan de mi-saison.

"Quand je regarde George, je vois le développement qu’il a réalisé depuis son arrivée en Formule 1, du jeune pilote rapide chez Williams, jusqu’à son arrivée chez Mercedes, clairement aux côtés du plus grand des grands, Lewis Hamilton."

"Vous avez déjà pu constater l’an dernier qu’il était très performant en rythme pur, notamment en termes de résultats, car il était devenu le meilleur pilote des deux. Maintenant que Lewis est passé chez Ferrari, il a pris le poste de pilote leader, et c’est devenu tout naturel, et il est à la hauteur."

"Il est à la hauteur, même lorsque la voiture n’est pas au niveau, il surpasse le niveau de la voiture. On peut toujours compter sur George. Et au-delà du pilotage, il est également excellent avec nos partenaires et participe à de nombreuses activités qui nous aident à développer sa marque et la nôtre."

"On ne pouvait donc pas rêver d’un meilleur pilote numéro un."