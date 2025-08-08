Pirelli doute que les pneus pluie soient de nouveau utilisés en F1 cette année

Mario Isola, le directeur de Pirelli, a admis que la Formule 1 pourrait ne plus utiliser un seul pneu "full wet" (pluie) pour le reste de la saison 2025, même en cas de pluie intense pendant une course.

La blague circule beaucoup sur les réseaux sociaux : "si vous vous sentez inutile, pensez aux pneus pluie de Pirelli".

Isola a déclaré que la combinaison de F1 à effet de sol qui diffuse de l’eau fortement pulvérisée derrière elle, associée à la prudence manifeste du directeur de course, a effectivement éliminé les courses traditionnelles par temps de pluie.

"Je ne suis pas sûr à 100 % que nous utiliserons le pneu pluie cette saison. Le niveau de projection des pneus est très élevé et cela compromet la visibilité. Les courses démarrent lorsque c’est OK pour les pneus intermédiaires."

Ces commentaires font suite à une série de Grands Prix affectés par la pluie, notamment en Belgique, où les problèmes de visibilité ont entraîné des incidents, des interventions de la voiture de sécurité et des reports de course.

Isola a souligné que sur une course comme Silverstone, le pneu intermédiaire a bien fonctionné, mais que les pilotes n’avaient toujours pas une bonne visibilité.

"Personne ne veut prendre de risques pour les pilotes."

Bien que Pirelli continue de proposer des gommes intermédiaires et des gommes pluie, Isola affirme que ces dernières pourraient ne plus jamais être utilisées avec la réglementation actuelle. Les tentatives d’amélioration des conditions, notamment avec des arches de roues expérimentales, ont jusqu’à présent échoué.

Un certain optimisme règne quant à des changements en 2026, avec la nouvelle réglementation : des pneus plus petits et une aérodynamique revue, réduisant potentiellement les projections d’eau.

"L’année prochaine, les monoplaces seront différentes. Il y aura peut-être un peu moins de projections d’eau."

"Est-ce que cela sera suffisant pour que le pneu pluie puisse être utilisé ? C’est encore difficile à dire."