Wolff reconnait des erreurs dans son flirt avec Verstappen

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, a insisté sur le fait qu’il tirerait les leçons de son erreur qui a semé le doute sur l’avenir de ses pilotes après une longue période de négociations.

Mercedes a finalement confirmé en début de semaine que George Russell et Kimi Antonelli resteraient en place l’année prochaine.

Ces prolongations interviennent après une longue période de spéculations sur la composition de l’équipe, Max Verstappen ayant été fortement pressenti pour rejoindre l’écurie.

Le quadruple champion a connu un début d’année difficile, mais a confirmé fin juillet qu’il resterait chez Red Bull l’année prochaine.

Interrogé dans le paddock d’Austin aujourd’hui sur sa stratégie lors des négociations avec Russell et Verstappen, Wolff a déclaré : "La vérité, c’est qu’il faut tirer les leçons de ses erreurs."

"Il n’y a pas eu de flirt intentionnel. C’est juste une coïncidence. Il était clair qu’il fallait avoir cette conversation avec Max."

"Nous nous sommes retrouvés au même point cet été, ce qui n’est évidemment pas très bon et déstabilise tout le monde."

"Mais c’est du passé. Maintenant, tout est réglé, les contrats sont signés et nous allons de l’avant."

Wolff a déjà laissé entendre par le passé qu’il n’hésiterait pas à aligner Verstappen et Russell côte à côte, malgré les étincelles que pourrait susciter une telle association.

Cependant, l’Autrichien n’a pas voulu se laisser entraîner dans de nouvelles spéculations concernant l’association des deux pilotes, soulignant sa confiance à long terme dans le duo Russell-Antonelli.

"Ce serait certainement très divertissant pour tout le monde !"

"Mais nous ne voulons pas créer de nouvelles rumeurs. Kimi et George, c’est ce que nous voulons pour l’avenir et pour la suite. Et c’est une bonne équipe."