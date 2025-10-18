Verstappen bat les McLaren F1 pour la pole du Sprint à Austin, Hülkenberg est 4e, Ferrari sombre

C’est déjà l’heure de la première séance chronométrée compétitive du Grand Prix des Etats-Unis, à Austin, avec la Qualification Sprint. Format avec les deux courses oblige, la deuxième séance du week-end détermine la grille de départ pour la course de 100 kilomètres qui se tiendra demain en ouverture de la journée.

McLaren s’est montrée à son aise en première séance avec la première place de Lando Norris et la troisième d’Oscar Piastri. Il est difficile d’imaginer que Nico Hülkenberg et Fernando Alonso, respectivement deuxième et quatrième, iront chercher les mêmes positions sur la grille du Sprint.

Max Verstappen était cinquième, tandis que George Russell a signé le septième temps mais sans chausser les gommes tendres. Il pourrait donc jouer les trouble-fêtes, tout comme Alex Albon qui semblait rapide en sixième place.

23h10 : La Qualification Sprint, ou Sprint Shootout, se déroule en trois parties. La SQ1 dure 12 minutes et les pneus doivent chausser des gommes mediums. La SQ2 se joue en dix minutes avec les mêmes composés de pneus, tandis qu’ils disposent de huit minutes en SQ3, cette fois avec les pneus tendres.

23h14 : Zak Brown, le PDG de McLaren, a confirmé que Norris avait eu une sanction en interne après son accrochage avec Piastri à Singapour.

23h20 : De son côté, Toto Wolff a reconnu que sa manière de draguer ouvertement Verstappen cet été avait été nocive pour ses pilotes.

23h28 : Il fait 32 degrés dans l’air, et 44 sur la piste. La chaleur attendue est là !

23h30 : C’est parti pour la Qualification Sprint !

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

23h31 : On apprend que la boîte de vitesses de Charles Leclerc a été changée, après qu’il a été contraint de mettre pied à terre avant la fin des Essais Libres tout à l’heure.

23h34 : Isack Hadjar signe le premier chrono de la séance en 1’34"856. Yuki Tsunoda est à quatre dixièmes, et Hülkenberg améliore d’un dixième.

23h35 : Oliver Bearman se place derrière Hadjar, et Liam Lawson signe le meilleur temps provisoire en 1’34"603. Carlos Sainz se place dans le même dixième mais est deuxième.

23h36 : Fernando Alonso prend le troisième temps. Leclerc en termine avec le dixième temps seulement, tandis que Lewis Hamilton se place en tête en 1’34"226. Gabriel Bortoleto voit un chrono annulé et révèle qu’il y a de grosses bourrasques.

23h37 : Piastri se place à 0"066 de Hamilton et Norris à 0"030 de son équipier. Verstappen prend la main en 1’34"140.

23h38 : George Russell signe le septième temps, et Andrea Kimi Antonelli le cinquième. Alex Albon s’est placé 15e juste devant Leclerc, qui a reculé dans la hiérarchie et fait provisoirement partie des éliminés.

23h39 : Il ne reste déjà plus que 3 minutes dans cette séance, et tout le monde ressort pour un tour.

23h40 : Tsunoda est inquiet à la radio : "Je ne suis pas sûr qu’on va réussir".

23h42 : Leclerc est dans le trafic pour son tour rapide, il ne signe que le 12e temps. Albon remonte au sixième rang, et Tsunoda ne fait pas mieux que 16e, tandis que Bortoleto n’a pas de temps et Ocon est 18e.

23h43 : Piastri prend la tête en 1’33"889, et Sainz est quatrième. Norris fait encore mieux en 1’33"224, et Verstappen revient à un dixième du Britannique.

23h44 : Gasly remonte en 15e place in extremis, et Hadjar signe le sixième temps. Hülkenberg progresse également en cinquième place. Bortoleto est passé sur la ligne trop tard pour faire un tour rapide.

23h45 : A noter que Tsunoda est 18e à 1"9 de Verstappen. "Mais... quoi ?" dit-il à la radio, certainement informé des chronos. Le replay montre qu’il a eu maille à partir avec Lawson, tandis que Hamilton a été gêné par une Aston.

Les éliminés sont Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon et Bortoleto.

23h49 : En attendant la SQ2, on constate que les tours lents sont trop longs pour être faits comme il le faut et réussir deux relais. La SQ2 et la SQ3 vont être très compliquées en ce sens.

23h50 : On est repartis pour la SQ2 !

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

23h53 : Verstappen signe un premier chrono en 1’33"163, alors que Piastri lance son tour.

23h54 : Alonso prend le deuxième temps, battu par Russell, tandis que Stroll est derrière son équipier. Sainz signe le meilleur premier secteur absolu.

23h55 : Sainz prend la troisième place, et Albon la quatrième. Piastri fait mieux et s’empare de la deuxième place, tandis que Norris en termine avec la première place en 1’33"033. Hamilton et Leclerc ne sont que neuvième et dixième, et quatre pilotes n’ont pas encore de chrono !

23h57 : Hadjar, Lawson, Hülkenberg et Gasly se lancent pour leur seul chrono de la SQ2. Les pilotes Ferrari vont apparemment tenter un deuxième chrono sans changer de pneus, alors que les pilotes Williams sont rentrés au garage. Verstappen et Norris y sont aussi.

23h58 : Albon et Sainz reprennent la piste.

23h59 : Lawson sort très large dans le virage 19, gêné par une Ferrari, et il est 11e seulement. Hadjar en termine et prend le dixième temps.

0h00 : Hülkenberg en termine avec le cinquième chrono ! Leclerc est dans un tour rapide pour essayer de se qualifier, alors que Gasly prend le 12e temps. Le chrono de Lawson est annulé.

0h01 : Leclerc en termine avec le huitième temps, il repasse en SQ3, et Hamilton prend le dixième temps. C’est Antonelli qui en fait les frais, et les Ferrari passent in extremis !

Les éliminés sont Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll et Lawson.

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

0h07 : Les pilotes ne se précipitent pas en piste, il ne devrait y avoir qu’un tour rapide pour chacun. Russell et les pilotes Williams sont les premiers à sortir.

0h10 : Russell en termine avec le premier chrono de cette SQ3 en 1’32"888.

0h11 : Albon signe un 1’33"099, et Sainz fait un 1’32"911.

0h14 : Hülkenberg en termine avec un très bon tour et un chrono de 1’32"645 qui le place devant Russell !

0h15 : Leclerc ne fait pas mieux que cinquième, derrière les Williams, et Hamilton en termine avec le quatrième temps. Norris prend la tête en 1’32"214. Piastri prend le deuxième temps à trois dixièmes de son équipier, et Verstappen s’empare du meilleur temps en 1’32"143 pour 0"071 !

Verstappen signe donc la pole pour le Sprint d’Austin, devant Norris et Piastri. Le trio de tête du championnat se place dans l’ordre inverse du classement sur la grille, et c’est Hülkenberg qui accompagne Piastri en deuxième ligne !

Russell est cinquième devant Alonso qui signe un très bon temps, puis Sainz et Hamilton, qui seront en quatrième ligne au départ de la course du samedi. Albon et Leclerc seront en cinquième ligne.