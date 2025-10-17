McLaren confirme une sanction infligée en interne à Norris

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a clarifié les propos tenus par Lando Norris concernant les conséquences auxquelles il doit faire face après sa collision avec son équipier Oscar Piastri lors du Grand Prix de Singapour.

La manœuvre agressive de Norris sur Piastri au départ du GP de Singapour a terni la victoire de McLaren au championnat constructeurs. Cette manœuvre a irrité Piastri, qui s’est plaint à la radio de l’équipe, estimant que le dépassement de Norris enfreignait les règles de course de McLaren.

Les commissaires ayant décidé de ne prendre aucune mesure, McLaren n’est pas intervenue. Jeudi, à Austin, Norris a révélé qu’il allait subir des répercussions pour ses actes. Ni Norris ni Piastri n’ont expliqué quelles seraient ces conséquences.

Au cours des Libres à Austin, Brown a été interrogé sur "la sanction" qui avait été infligée en interne à Norris pour son dépassement. Il esquive...

"Nous examinons bien sûr chaque course. Lando et Oscar se sont légèrement touchés à cet endroit. Le départ d’une course de Formule 1 est assez mouvementé, ce n’était clairement pas intentionnel. Mais nous ne voulons pas que nos voitures se touchent, c’est pourquoi nous avons défini nos règles de course au début de l’année."

"Il y a donc eu quelques répercussions sportives suite à ce qui s’est passé. Mais nous allons de l’avant, les pilotes sont à l’aise, libres de courir et impatients de vivre un grand week-end de course."

Brown a été pressé de répondre à la question sur l’impact que cela aurait sur Norris.

"C’est marginal, c’est tout ce que je peux vous dire," répond Brown, laissant suggérer que Norris a reçu une sorte de carton jaune pour la suite.

"Disons que cela correspond en termes d’ampleur à ce qui s’est passé, à savoir un incident de course, en fin de compte, au début d’un Grand Prix sur une piste quelque peu humide."

"Ce n’était pas intentionnel, donc très marginal, cela ne sera probablement pas remarqué. Lando et Oscar eux savent de quoi il s’agit, et c’est le plus important."

"Bien sûr, nous voulons être transparents avec nos fans. Nous choisissons la voie difficile, en essayant de laisser les deux pilotes se battre pour le championnat. La solution de facilité serait d’avoir des pilotes numéro un et deux comme le font certaines équipes, mais ce n’est pas ainsi que McLaren veut courir."