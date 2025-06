Wolff : Il faut faire payer les protestations ’tirées par les cheveux’ en F1

Si Toto Wolff a beaucoup souri ces dernières semaines, il a été aussi agacé par le comportement de Red Bull et notamment de Christian Horner.

L’équipe de Milton Keynes a porté réclamation contre George Russell à Montréal après la course, pour un freinage sous voiture de sécurité. En retour, le directeur de Mercedes F1 a émis l’idée d’augmenter les frais de réclamation pour éviter les protestations dénuées de sens ou d’espoir.

« Eh bien, il est absolument légitime de protester. Nous nous battons pour des victoires et des championnats. Et si l’on estime que ce que l’on a vu n’est pas correct, alors il faut protester. »

« Mais certaines de ces actions ne sont tout simplement pas réelles. Protester contre ce que l’on appelle un comportement antisportif, un pari audacieux, ou protester contre une voiture qui ne laisse pas dix longueurs d’écart avec la voiture de sécurité – eh bien, il doit quand même respecter le delta. »

« Il y a donc des choses qui, de mon point de vue, sont légitimes à contester et d’autres qui sont un peu trop tirées par les cheveux. Et puis on attend deux heures avant de protester parce qu’il faut trouver sur quoi se baser. On retire soudainement une réclamation, et nous voilà tous là pendant cinq heures. Tout le monde rate son avion et on se retrouve avec un résultat un peu prévisible. C’était quelque chose qui n’était pas nécessaire. »

Faut-il faire payer bien davantage les équipes qui portent plainte, quitte à leur rendre l’argent en cas de plainte avérée ?

« Pour en revenir à votre question sur des cautions plus élevées, personne n’est fan de sommes plus élevées. C’est beaucoup d’argent, et en Formule 1, nous devons veiller à ne pas être perçus comme excessifs par rapport au monde normal. »

« Mais dans ce cas précis, il faut absolument mettre une grosse caution, et le Président de la FIA y travaille. Mettre une caution qui, au moins si on perd, est un peu embarrassante d’avoir perdu autant d’argent, et on y réfléchira à deux fois avant de le faire. C’est dans cette direction que la FIA réfléchit. »