Antonelli s’attend à une concurrence resserrée à Miami

Leader du championnat du monde avant la reprise à Miami, Kimi Antonelli s’attend à voir la concurrence se rapprocher alors que la saison entre dans une nouvelle phase. Entre l’arrivée d’évolutions techniques et les ajustements réglementaires introduits ce week-end, le pilote Mercedes F1 anticipe un contexte bien plus disputé.

Avec 72 points au compteur, soit neuf de plus que son coéquipier George Russell, Antonelli aborde cette quatrième manche en position de force. Mais le jeune Italien reste prudent !

"C’est très excitant de revenir sur un circuit où j’ai signé ma première pole Sprint l’an dernier. Bien sûr, ce sera différent cette année, avec des voitures différentes, donc nous verrons ce que cela donne."

Face à une grille de 11 équipes qui s’apprête à introduire de nombreuses nouveautés, il s’attend à une hiérarchie resserrée.

"Ce sera un week-end très intéressant pour nous. Voyons comment nous nous en sortons. C’est sûr que les autres vont se rapprocher et nous devrons peut-être nous battre un peu plus ce week-end, mais nous ferons de notre mieux et nous resterons concentrés."

Dans ce contexte, Antonelli insiste sur sa volonté d’exploiter au maximum le potentiel de sa monoplace.

"De mon côté, je vais essayer de maximiser la performance de la voiture, je vais faire de mon mieux et nous verrons quel sera le résultat."

Un des axes de progression identifiés concerne ses départs, point faible lors des trois premières courses. Sous l’impulsion de Toto Wolff, le travail s’est intensifié durant la pause.

"Nous avons fait des essais de départ pendant la pause. J’ai travaillé avec l’équipe pour identifier le problème et nous pensons l’avoir trouvé. Maintenant, nous essayons de trouver une solution le plus rapidement possible."

"Ce n’est pas si simple, car cela implique un changement assez important sur la palette d’embrayage, ainsi que sur la position des mains. Nous faisons de notre mieux pour trouver une solution rapidement afin de réussir de bons départs."

Antonelli reconnaît même une difficulté plus profonde : "Nous avons identifié que mon problème était beaucoup plus fondamental. Nous verrons à Miami si nous pouvons faire un pas en avant."

Au-delà de ses performances individuelles, le pilote Mercedes a également évoqué sa relation avec Russell, dans un contexte de duel interne pour le titre.

"L’équipe a été très claire avec nous depuis la première course en Australie : nous pouvons nous battre, mais avec respect, sans faire de choses stupides."

"Nous courons l’un avec l’autre, nous voulons gagner, être les meilleurs, mais en même temps nous voulons le meilleur pour l’équipe. L’équipe nous a donné le feu vert, car elle veut offrir les mêmes opportunités à chacun. Nous pouvons nous battre, mais proprement."