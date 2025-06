Mercedes F1 peut-elle gagner un 2e GP d’affilée en Autriche ?

Après sa victoire à Montréal, George Russell a signé le meilleur temps des EL1 au Red Bull Ring, avant de reculer un peu en EL2

Les évolutions reçues au Canada ont-elles alors changé totalement la donne pour Mercedes F1 ? L’équipe allemande peut-elle viser la passe de deux dès ce week-end, en Autriche ?

« Je ne suis jamais confiant » a relativisé Toto Wolff en conférence de presse.

L’Autrichien est connu pour son légendaire pessimisme… a-t-il des arguments pour expliquer son peu de confiance cette fois ?

« Vous savez, cette piste ne nous a pas très bien traités pour le passé. L’asphalte abrasif n’est pas le point fort de notre voiture. »

« Et oui, nous avons été les plus rapides avec George pour commencer hier, mais les températures sont également basses avec le ciel couvert. Il faut donc vraiment garder les pieds sur terre, voir ce qui se passera s’il fait plus chaud, ce qui est prévu, et voir si nous pouvons maintenir ces niveaux de performance. »

« Mais je n’extrapolerais certainement pas des Libres que nous allons rentrer tranquillement à la maison avec des trophées. »

À Montréal, pendant que George Russell triomphait, Andrea Kimi Antonelli montait sur son premier podium en carrière.

Après 3 Grands Prix difficiles, l’Italien redressait ainsi la barre. Est-ce bien un tournant dans sa saison voire dans sa carrière ? Qu’en pense son directeur d’écurie, Toto Wolff ?

« Le plus important est que la trajectoire de développement reste positive. Quand on regarde l’année dernière, ce ne fut pas notre décision la plus intelligente de le mettre dans la voiture à Monza, (crash en EL1, ndlr) de lui mettre toute la pression, et puis évidemment avec le crash, c’est quelque chose qui reste dans un coin de la tête. »

« Avec ce podium, on peut s’en défaire et se dire : ‘J’ai prouvé que je pouvais être rapide’. De plus, tout au long de l’année, nous lui avons donné beaucoup d’espace pour explorer, se développer, être en deçà, ou aussi attaquer fort quand il se sentait en confiance dans la voiture. »

« Et à cet égard, c’est ce que l’on peut attendre d’un pilote qui peut devenir un champion un jour. »

Andrea Kimi Antonelli avait en particulier souffert en Italie, chez lui à Imola, en raison de la pression médiatique et populaire. Comment Toto Wolff compte-t-il mieux la gérer à l’avenir ?

« C’est une question très importante car l’Italie est en manque de pilotes dans des voitures capables de gagner des courses ou des championnats. L’enthousiasme est donc immense. »

« Les grands médias qui titrent que Kimi est une légende n’aident pas, car dans un pays si passionné, élever un jeune de 18 ans au statut de légende après un podium est dangereux. »

« C’est dangereux dans le sens où nous devons de plus en plus le protéger de tous ceux qui veulent quelque chose de lui. Cela commence dans un environnement trivial avec de nombreux fans voulant des selfies, et c’est super – mieux vaut ça que l’inverse. »

« De nombreuses personnes impliquées dans sa carrière de pilote attendent quelque chose en retour. Un jeune pilote de 18 ans, quand il y a trop de pression de tous les côtés, cela peut nuire à son développement. »

« Il y a assez de pression en étant dans la voiture, en ayant George Russell comme coéquipier, en pilotant une Mercedes qui peut gagner des courses. Si tout ce qui l’entoure continue de lui mettre la pression, c’est quelque chose dont nous devons vraiment le protéger. Et c’est ce que nous essayons de faire. »