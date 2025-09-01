Wolff : Antonelli a été ’trop optimiste’ mais c’est ce que cherche Mercedes F1

Les pilotes Mercedes F1 ont été impliqués dans plusieurs incidents ce dimanche à Zandvoort. George Russell termine quatrième, Andrea Kimi Antonelli hors des points, et les deux se sont accrochés avec la Ferrari de Charles Leclerc. Toto Wolff, le directeur de Mercedes, détaille ce qu’il relativise et ce qu’il veut voir rapidement évoluer.

"Ce Grand Prix des Pays-Bas a été très difficile pour nos deux pilotes, avec de nombreux incidents en piste. C’est dommage pour eux deux, car ils auraient pu se battre pour un meilleur résultat si les choses s’étaient déroulées différemment" a déclaré Wolff.

Antonelli a été trop optimiste mais il est dédouané par son patron : "Depuis le début de la saison, Kimi a fait d’énormes progrès. Nous avons une fois de plus constaté son rythme soutenu en remontant le peloton."

"Il a malheureusement été un peu trop optimiste dans sa manœuvre sur Charles, ce qui lui a coûté cher, ainsi qu’à la Ferrari. Cela dit, nous voulons qu’il soit agressif et qu’il saisisse toutes les opportunités possibles en piste. C’est ce qu’il a fait et c’est dommage que cela n’ait pas fonctionné."

"Il est un peu confus, c’est tellement difficile pour les jeunes pilotes de trouver l’équilibre entre tenter une attaque et avoir un accident. Il avait le rythme dans l’air propre, il est remonté mais a tout perdu dans l’accident."

"Leclerc est sorti devant lui, Kimi avait les pneus dans la fenêtre optimale, Leclerc a pris la meilleure trajectoire, celle optimale en haut du virage, et Kimi a essayé de plonger. Il a eu du sous-virage et Leclerc est redescendu car c’est la trajectoire. C’est malheureux de sortir une Ferrari."

L’Autrichien ne veut pas s’agacer que son pilote débutant fasse des erreurs, puisque cela fait partie de l’apprentissage. L’important selon lui, c’est de s’assurer que ces erreurs ne seront plus commises.

"On a toujours dit dès le début de saison que c’était une année d’apprentissage. On voulait qu’il fasse des excuses, enfin il vaut mieux ne pas en faire, mais les fautes cette année ne doivent plus être faites, comme les excès de vitesse ou les collisions. C’est mieux de le faire quand on ne lutte pas pour le championnat."

"Vous savez, nous voulons un pilote rapide, qui apprend, qui marque des points, mais tous les grands pilotes font des erreurs. C’est difficile de comparer à maintenant, car Max Verstappen a bénéficié d’un environnement différent chez Toro Rosso au début, mais il y a eu des moments où l’on se disait qu’ils avaient fait une grosse erreur."

"Et Kimi, à 18 ans, intégré à cette équipe gigantesque, représentant Mercedes, va faire des erreurs. J’espère qu’il en fera moins l’année prochaine et qu’il marquera plus de points. Mais j’ai une confiance absolue en lui sur le long terme. Et cela fait partie de l’apprentissage."

Avant l’accrochage entre Antonelli et Leclerc, ce dernier avait déjà eu maille à partir avec l’autre Mercedes de George Russell. Wolff déplore une attaque un peu trop optimiste de la part du Monégasque.

"George a lui-même été malchanceux dans son accident. C’était une manœuvre risquée de Charles, trop risquée à mon avis, et George a subi des dommages. Cela lui a coûté la chance de se battre pour le podium et peut-être quelques points supplémentaires au championnat. Il a cependant bien fait en terminant quatrième."

"Je regarde la situation globale après la course. On ne veut pas que Charles ait une pénalité sur la grille à Monza puisqu’il a perdu sa course avec une de nos voitures. Mais ce n’était pas un endroit où dépasser, on peut coincer l’autre mais ça ne passera jamais."

"Et dans ce sens, je dirais que c’était sa faute. Nous attendons maintenant avec impatience Monza et espérons pouvoir repartir de là avec un meilleur bilan de points."