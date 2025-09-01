Piastri se sent encore sous la menace de Norris malgré ses 34 points d’avance

Un tournant, sans aucun doute : en remportant le Grand Prix des Pays-Bas sans trembler et surtout après l’abandon de son coéquipier Lando Norris, Oscar Piastri compte désormais 34 points d’avance au championnat.

Si Lando Norris a été malchanceux, Oscar Piastri a survolé le Grand Prix puisqu’il a réalisé un "Grand Chelem" (pole, victoire, meilleur tour, tous les tours en tête), le premier pour un pilote McLaren depuis Mika Hakkinen au Grand Prix de Monaco 1998.

Il égale aussi le nombre de victoires de Mark Webber, son propre manager (9) !

Oscar Piastri n’a eu qu’un seul contretemps ce dimanche : une sucette coincée entre les dents au moment de s’exprimer devant les journalistes, en conférence de presse !

« Oui. J’ai une sucette coincée dans les dents, donc... C’est déjà la meilleure conférence de presse de tous les temps, nous avons de la nourriture ! »

« Ce fut une très bonne course. J’ai eu le sentiment d’être en contrôle tout le temps. Évidemment, les relances après une voiture de sécurité sont toujours des moments difficiles à bien gérer, but je me sentais en contrôle. »

« La fin fut malheureuse pour Lando et l’équipe de ne pas avoir un doublé alors que nous le méritions vraiment. Mais de mon côté, je suis très fier de la semaine que nous avons accomplie, en étant rapide quand il le fallait. Donc, très heureux. »

Zandvoort restera comme un symbole pour une autre raison : l’an dernier sur ce même tracé sélectif, Oscar Piastri accusait un retard de cinq dixièmes sur son coéquipier et avait terminé hors du podium. Renverser ainsi la vapeur doit apparaître ô combien satisfaisant pour lui.

« Très. Les qualifications ont été la clé. Pendant les séances d’essais libres, cela s’annonçait de nouveau comme un Zandvoort difficile, mais nous avons progressé petit à petit, essayé de trouver du temps, d’ajuster la voiture ici et là, mais j’ai surtout essayé d’améliorer mon pilotage car, soyons honnêtes, il est assez difficile de se plaindre de la voiture que nous avons. J’ai donc essayé de progresser là-dessus et ça a payé au bon moment. »

« Et pendant la course, j’ai senti que j’avais aussi un bon rythme et je l’ai utilisé quand il le fallait. Donc, extrêmement fier, d’abord de moi-même, mais aussi de toute l’équipe autour de moi pour avoir inversé la tendance par rapport à il y a 12 mois. »

Trois relances derrière la voiture de sécurité à gérer

À l’extinction des feux, tandis que Max Verstappen attaquait Lando Norris, Oscar Piastri a tout de même dû se rabattre pour défendre sur son coéquipier qui avait pris un meilleur élan initial.

« Oui. Ce ne fut pas le meilleur départ que j’aie jamais pris et j’ai dû couvrir l’intérieur. Évidemment, je savais que Max était en tendres et je gardais un œil sur lui. Et puis, en passant par le virage 2 et dans le virage 3, j’ai vu Max très en travers dans mes rétroviseurs. J’espérais juste qu’il n’allait pas me percuter, mais ça s’est bien passé. À partir de là, j’ai pu faire monter les pneus en température et contrôler. Et j’étais plutôt content. »

Les relances (trois au total) derrière la voiture de sécurité ont été un autre moment périlleux pour Oscar Piastri, mais à chaque fois, l’Australien est resté zen et efficace, comme à son habitude…

« Pas vraiment. La première a très bien fonctionné, mais pour les deux suivantes, on n’a plus beaucoup d’options. Plus on attend, surtout une fois dans la ligne droite des stands, plus tout le monde sait que l’on va y aller tôt ou tard. J’essayais donc simplement de varier autant que possible. Ça n’a pas très bien marché sur les deux dernières, mais c’était juste assez. C’était probablement la partie la plus difficile, mais nous l’avons bien gérée. »

Andrea Stella a qualifié le week-end de "caractéristique" d’un "week-end à la Oscar". Peut-il confirmer ?

« Oui. C’est arrivé quelques fois cette année, où ça a commencé un peu lentement puis ça s’est amélioré au fil du week-end. La différence par rapport à l’année dernière, c’est que l’an dernier, ces week-ends qui commençaient lentement, le milieu était lent, et la fin était lente. »

« C’est juste bien d’avoir réussi à trouver le rythme au fur et à mesure du week-end. Est-ce une manière idéale ? Est-ce que je le fais exprès ? Pas toujours. J’essaie de monter en puissance, bien sûr, mais j’espérais le faire un peu plus vite. »

« J’y suis arrivé juste à la fin en Q3, mais je ne suis pas allé en qualifications en étant le plus optimiste. Donc peut-être un peu lent à y arriver, mais j’étais très content de ma situation avant les qualifications, sans attendre des miracles, juste en essayant de faire de mon mieux et de voir ce qui se passerait. Et au final, c’était suffisant, et une chose similaire en course. Très heureux de ce côté-là, et cette partie est probablement le ‘week-end à la Oscar’. »

Piastri égale son manager Webber avec neuf succès

Oscar Piastri égale donc le nombre victoires, neuf au total, que son manager et compatriote Mark Webber. Un moment signifiant pour le pilote McLaren F1.

« Oui. Il m’a beaucoup aidé tout au long de ma carrière, certainement ces cinq dernières années. Une fois que je suis arrivé en Formule 1, c’est là que son aide est vraiment devenue beaucoup plus grande et plus claire. »

« Avant d’arriver en F1, c’était plus en coulisses, pour aider à prendre les bonnes décisions et donner des conseils ici et là. Quand je suis arrivé en F1, il savait comment ça fonctionnait et il pensait ou posait des questions qui ne m’étaient même pas venues à l’esprit. »

« M’aider à définir des attentes et me préparer à la difficulté et à l’ampleur du défi. De ce côté-là, il a été très utile, et cela n’a pas changé ces trois dernières années. »

« Il y a eu des progrès à faire, des choses à améliorer, et je gagne encore en expérience. Ce n’est pas parfait, je pense toujours à de nouvelles choses, des choses auxquelles je ne pensais pas l’année dernière ou l’année d’avant. C’est donc important de l’avoir à mes côtés. »

L’autoroute vers le titre ?

Lando Norris a peut-être vécu son moment Malaisie 2016 : à savoir une casse moteur qui, comme Lewis Hamilton avant lui, pourrait donner le titre à son coéquipier.

Mais pour Oscar Piastri, malgré ses 34 points d’avance, rien n’est fait et son coéquipier garde toutes ses chances.

« Non. Il reste encore un long chemin à parcourir. Je dois continuer à attaquer et à essayer de gagner des courses. Je ne dirais pas que c’est une marge très confortable. Comme on l’a vu, cela peut changer très, très rapidement avec un seul abandon. Donc, si loin de la fin de l’année, ce n’est pas un écart confortable. »

La relation avec Lando Norris peut-elle demeurer la même malgré cette rivalité qui ne va pas s’éteindre lors des prochains Grands Prix ?

« La relation entre Lando et moi n’a pas changé. Au contraire, nous nous connaissons mieux et nous nous entendons probablement mieux qu’avant. »

Certains ont enfin comparé Oscar Piastri à Michael Schumacher, une comparaison que Oscar Piastri ne réfute pas totalement…

« Chaque fois que l’on est mentionné dans la même phrase que Michael Schumacher, c’est une bonne chose. J’ai un chemin incroyablement long à parcourir pour être mentionné dans la même catégorie que quelqu’un comme lui, mais je le prends. »