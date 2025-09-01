Verstappen à Zandvoort : d’un sauvetage exceptionnel à une 2e place inattendue

Max Verstappen aurait dû finir 3e à la régulière, ce dimanche à Zandvoort, mais l’abandon de Lando Norris, sur panne mécanique, lui a donc permis de glaner une 2e position à domicile.

Après des essais libres complexes, le Néerlandais ne s’attendait pas à finir à cette position - et il prend donc volontiers cet excellent résultat devant l’armée orange, venue encore une fois en nombre.

Toutefois, il le concède, le pilote Red Bull n’avait pas le rythme pour titiller les McLaren F1…

« Oui. On prend ce résultat. Les qualifications étaient bonnes. J’espérais un peu plus, mais j’ai vite réalisé que le rythme n’était pas là. Il semble toujours qu’en course, nous luttons plus que sur un tour avec le comportement des pneus, avec la voiture, et c’était encore très évident. J’ai donc juste essayé de gérer mon rythme, mais cela signifiait essentiellement que c’était plus une lutte avec les voitures derrière moi qu’avec ce qui se passait devant moi. »

Max Verstappen est parti en tendres en départ, ce qui a suffi pour dépasser Lando Norris au premier tour ; et il a opté pour les tendres en fin de course, après un relais intermédiaire en médiums. Pourquoi ces choix agressifs ?

« Oui, c’est ce qui me semblait le mieux après les essais. C’était donc prévu. Et bien sûr, avec les voitures de sécurité, tout le monde doit s’arrêter à nouveau pour prendre des pneus neufs. Mais oui, tout s’est déroulé comme prévu. »

Un sauvetage formidable au virage 2

Au premier tour, Max Verstappen a de nouveau ébloui tout le paddock en montrant sa maîtrise exceptionnelle de sa Red Bull : au virage 2, juste avant le banking, il est passé dans les graviers et a bien failli perdre sa voiture… mais l’a rattrapée de manière exceptionnelle ! Comment diable s’y est-il pris ?

« Le départ était correct, pour être honnête. Ensuite, j’ai essayé de passer par l’extérieur au virage 1. Puis au virage 2, mais il y a toujours beaucoup de sable dans ce virage, du milieu de la piste jusqu’au bord. Avec le tendre, j’ai quand même attaqué à l’entrée et je suis parti un peu en glisse en direction du virage 3, mais tout allait bien. »

Max Verstappen a dépassé Lando Norris au premier tour donc, mais de manière réaliste, il n’espérait pas le garder derrière jusqu’à la fin du Grand Prix.

« Pas du tout. Mais je voulais quand même m’amuser un peu en piste. Quand je suis passé devant, j’ai juste suivi mon rythme et cela signifiait qu’à un moment donné, Lando est repassé devant. On pouvait le voir, les McLaren F1 sont dans une autre catégorie. Ça ne sert à rien d’essayer de ruiner sa propre course en se défendant très durement ou de perdre deux, trois tours à se défendre pour sa vie. Malheureusement, ça n’a aucun intérêt. »

Max Verstappen s’incline devant Hadjar

Enfin, Max Verstappen a eu un mot de félicitations pour son cousin de la famille Red Bull, et peut-être son futur coéquipier : Isack Hadjar, qui a réalisé une performance exceptionnelle à Zandvoort en montant sur son premier podium.

« Oui, c’est fantastique. Honnêtement, arriver en tant que débutant n’est pas facile avec ces voitures. Qu’il soit sur le podium ici est entièrement mérité. Il a eu un excellent week-end, mais a aussi fait une excellente course. Et bien sûr, pour l’équipe aussi, ils sont au rendez-vous depuis le début de la saison. Et Isack finit le travail, et c’est tout simplement fantastique à voir. »

Le Néerlandais a eu un mot également pour Lando Norris, qui a vu s’envoler 18 points sur casse moteur. Quel conseil peut-il donner au pilote McLaren F1 pour rebondir dès ce week-end, à Monza ?

« C’est hors de votre contrôle. Il faut donc simplement continuer à travailler dur, continuer à essayer de gagner. C’est aussi simple que ça. Surtout quand on est coéquipiers, on a la même voiture, les mêmes opportunités. C’est probablement un peu plus compliqué que lorsque ce sont deux équipes différentes, mais il reste beaucoup de courses et on peut voir que les choses peuvent basculer. Comme l’a dit Oscar, on ne sait pas si l’on aura une panne mécanique ou non, c’est hors de votre contrôle. Donc oui, ce n’est pas idéal, mais il y a assez de courses pour inverser la tendance ou non, et le temps nous le dira. »