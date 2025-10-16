Williams F1 veut consolider sa 5e place au championnat constructeurs

Williams F1 aborde les 6 dernières courses de la saison 2025, comportant trois Sprints dont le premier ce week-end au Grand Prix des Etats-Unis, avec un capital de 102 points, soit 30 d’avance sur Racing Bulls et 34 sur Aston Martin.

Cela permet à l’équipe de Grove d’être assez solidement accrochée à la 5e place du championnat constructeurs, même si une course folle pourrait relancer ses adversaires.

C’est pourquoi Alex Albon et Carlos Sainz ne veulent rien lâcher, à commencer par Austin ce week-end, avec une FW47 arborant un look rétro en hommage à la FW24 de 2002 (photo ci-dessous).

"Austin est un endroit spécial où j’aime toujours me rendre. Non seulement la nourriture y est toujours bonne, mais la ville est superbe et les fans apportent vraiment l’énergie du Texas," commente Alex Albon.

"Le format Sprint fait son retour ce week-end, nous devrons donc nous mettre rapidement dans le rythme avec une seule séance d’essais. C’est un circuit difficile et amusant, et il semble qu’il fera très chaud ce week-end, mais c’est un circuit qui offre des possibilités de dépassement et qui a un excellent rythme, donc tout peut arriver."

Carlos Sainz ajoute de son côte que "c’est toujours génial de revenir à Austin, et avec le format Sprint cette année, ce sera un week-end vraiment passionnant et riche en action sur la piste."

"Nous avons connu quelques semaines solides en tant qu’équipe et nous sommes sur une bonne lancée, donc j’ai hâte de revenir sur un circuit et, je l’espère, de marquer plus de points pour conserver la 5e place du championnat."

"En tant qu’équipe américaine (par son propriétaire, Dorilton), revenir sur notre sol nous apporte toujours beaucoup d’énergie pour le week-end, donc ce sera un week-end chargé, mais l’un des meilleurs de la saison."