Hadjar, Tsunoda, Lawson et Lindblad : leur sort connu d’ici une dizaine de jours

Le Dr Helmut Marko, conseiller dédié au sport automobile chez Red Bull, a confirmé que le planning annoncé il y a quelques semaines serait bien respecté pour l’annonce des pilotes 2026 de Red Bull Racing et Racing Bulls.

Selon l’Autrichien, Red Bull décidera de la composition de ses deux équipes après le Grand Prix de Mexico, soit dans un peu plus de dix jours.

Il est déjà établi que Max Verstappen restera bien sûr à sa place l’année prochaine, malgré les nombreuses spéculations des six premiers mois de l’année. Cependant, on ne sait toujours pas qui le rejoindra, ni même qui occupera les deux baquets de Racing Bulls alors que la F1 s’apprête à entrer dans une nouvelle ère réglementaire.

Isack Hadjar a un contrat ferme pour piloter en 2026, mais il n’a pas encore été annoncé s’il restera chez Racing Bulls ou s’il sera promu pour devenir le coéquipier de Verstappen. C’est bien la 2e option qui est la plus probable.

Pour Yuki Tsunoda et Liam Lawson, la situation est encore plus incertaine. Tous deux se battent pour garder leurs places. Marko leur a promis une réponse après l’épreuve qui se déroulera au Mexique, sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, qui suivra directement le Grand Prix des États-Unis de ce week-end.

"Nous prendrons notre décision après le Grand Prix du Mexique," a confirmé Marko au moment où la F1 débarque à Austin pour la journée médias (à suivre ce soir et cette nuit sur notre site).

Hadjar semble tout de même toujours bien placé pour une promotion même si Tsunoda a montré des progrès récemment.

"Isack s’est imposé comme un pilote d’avenir et apprécie actuellement sa situation. Il a accompli des choses incroyables."

"Depuis que Laurent Mekies a pris les rênes de Red Bull, Tsunoda a été davantage pris en considération, ce qui l’a aidé à atteindre la 6e place à Bakou. Mais Lawson a fait 5e."

"Red Bull a accordé plus d’attention à Tsunoda, ce qui lui a permis de remporter quelques succès. Mais il sait qu’il a encore besoin de résultats."

Lawson ou Tsunoda se retrouveront sur la touche si Red Bull décide de miser sur le pilote de F2 et membre du programme junior Arvid Lindblad. Marko pense qu’il est prêt à relever le défi.

"D’une manière générale, oui. Il est juste plus jeune que Hadjar. Et nous avons vu par le passé que l’âge joue un rôle en Formule 1. Mais d’une manière générale, il est l’un de nos espoirs. Nous le verrons également au volant cette année en Libres."

Ces dernières semaines, un outsider est apparu en la personne d’Alex Dunne, qui a quitté McLaren et aurait engagé des discussions avec Marko.

Cependant l’Autrichien ne compte pas le promouvoir en F1 s’il rejoint la filière Red Bull.

"Dunne n’est pas une option, même dans un rôle de remplaçant."

Voilà donc une possibilité en moins dans la composition possible des équipes Red Bull !