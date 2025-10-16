Williams F1 dévoile une livrée ’rétro’ rappelant la saison 2002 pour Austin

Le bal de présentation des livrées se poursuit ce soir avec Williams F1 qui courra ce week-end au Grand Prix des États-Unis avec une livrée rétro inspirée de celle de 2002, afin de célébrer le partenariat entre l’équipe et Atlassian.

Selon le communiqué, "cette livrée symbolise la manière dont Williams et Atlassian ont survécu et prospéré face aux changements incessants depuis 2002 en exploitant la puissance du travail d’équipe, ainsi que leur détermination à ramener l’équipe vers la gloire en allant de l’avant, ensemble."

Ce design spécial unique, dévoilé par Carlos Sainz aux côtés du cofondateur et PDG d’Atlassian, Mike Cannon-Brookes, et du pilote Williams de 2002, Juan Pablo Montoya, commémore l’année de fondation d’Atlassian et met en valeur l’histoire et les valeurs communes de ces deux géants du travail d’équipe.

La livrée de ce week-end, dévoilée lors d’un événement spécial au Lone Star Ranch à Austin, s’inspire des couleurs bleu et blanc saisissantes de la FW24 et a finalement terminé deuxième dans la course au titre en 2002 derrière la très dominatrice Ferrari de Michael Schumacher.

Pilotée par Juan Pablo Montoya, elle a réalisé ce qui était alors le tour le plus rapide de l’histoire de la F1, décrochant la pole position à Monza pour le Grand Prix d’Italie avec une vitesse moyenne de 259,827 km/h. Elle a également été la seule F1 autre que Ferrari à remporter une course en 2002, ave Ralf Schumacher lors du Grand Prix de Malaisie.

"Il est incroyable de penser à tout ce qui a changé en F1 depuis 2002, mais les ingrédients clés du succès sont restés les mêmes : le travail d’équipe, l’innovation et une détermination sans faille à réussir," commente Juan Pablo Montoya.

"Williams a toujours défendu ces valeurs et il est clair qu’Atlassian est un partenaire qui les partage. La livrée rétro de la voiture est magnifique et constitue un excellent moyen de célébrer le partenariat avec Atlassian et l’ambition de l’équipe de revenir sur la plus haute marche du podium."

Carlos Sainz ajoute que "La FW47 est magnifique dans cette livrée rétro 2002 qui, j’en suis sûr, sera très appréciée des fans. J’ai hâte de la piloter à Austin ce week-end. J’ai pu constater par moi-même à quel point les logiciels et l’approche du travail d’équipe d’Atlassian contribuent à faire progresser l’équipe, et je suis impatient de voir ce que l’avenir nous réserve."