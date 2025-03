Williams F1 rassure Sainz sur ses performances

L’ingénieur performance de chef de Williams F1, Dave Robson, a tenu à atténuer les craintes de Carlos Sainz, qui s’est demandé avant le 3e Grand Prix au Japon cette semaine où était passé son rythme chez Williams F1.

L’Espagnol avait en effet bien trouvé ses marques avec la FW46 l’an dernier, lors des essais post-saison, ainsi qu’avec la FW47 lors des essais hivernaux à Sakhir. Mais à Melbourne comme à Shanghai, Alex Albon a repris nettement le dessus.

Robson estime que le quadruple vainqueur en Grands Prix ne manque pas de grand-chose, mais une meilleure adaptation à la Williams, notamment en qualifications, est nécessaire.

"C’était intéressant à Melbourne, pour sa première course avec nous. Et un peu décevant pour lui, comme à Shanghai," admet Robson.

"Concernant la maîtrise des réglages de la voiture, de son comportement, du fonctionnement des boutons et de notre gestion, je pense qu’il maîtrise tout cela, et même avec un jour et demi d’essais à Bahreïn, cela n’a posé aucun problème."

"Il est évident qu’il est quasiment impossible de simuler les circonstances exactes d’une séance de qualifications, et nous avons constaté à Bahreïn certaines de nos faiblesses, notamment en ce qui concerne la manière dont nous pouvons briefer les pilotes entre les tours, avec très peu de temps disponible, et c’est probablement un peu en deçà de ce à quoi il est habitué."

"Mais nous n’avons pas vraiment constaté cela à Bahreïn, car nous n’avons pas vraiment fait de véritable séance de qualifications. Il y a donc un peu de cela, et peut-être que certains changements de boutons que nous lui avons demandés n’étaient pas tout à fait ce à quoi il s’attendait."

Sainz utilise également un groupe motopropulseur Mercedes pour la première fois de sa carrière., après avoir utilisé des moteurs Ferrari et Renault lors de ses passages chez Ferrari, McLaren, Renault et Toro Rosso. Mais là encore, Robson ne voit pas cela comme un problème majeur pour le vétéran aux 208 Grands Prix.

"Il faudrait un peu plus de travail sur notre volant, sur les tours de sortie et les contraintes thermiques, sur la communication avec le pilote, sur l’ingénieur de course qui repousse les limites alors que 19 autres voitures se disputent ce petit espace de piste."

"Il nous faut simplement mieux comprendre certains aspects, comment lui fournir les informations nécessaires pour améliorer ses temps au tour. Mais en termes de pilotage et de réglages, il n’est pas du tout en retard. Il faut qu’il se rassure."