Pourquoi Verstappen attendra peut-être 2026 avant de quitter Red Bull

Max Verstappen prendra-t-il le risque de changer d’équipe dès 2026 ?

Si le pilote Red Bull Racing continue à sombrer, avec son équipe, au fur et à mesure de la saison, le quadruple champion du monde pourrait bien être tenté d’aller voir ailleurs.

Günther Steiner, l’ancien patron de Haas F1 et aujourd’hui consultant pour diverses télévisions dans le paddock, estime toutefois que le Néerlandais pourrait temporiser encore pour voir qui aura bien négocié le virage des règles 2026.

Quitte à perdre encore une année pour faire le bon choix.

"Je pense qu’il veut voir 2026, car s’il prend une décision en 2025, personne ne sait ce qui l’attend en 2026, qui est bon et qui ne l’est pas. Il pourrait donc se tromper complètement s’il se décidait avant," explique l’Italien.

" Je pense donc qu’il attendra 2026 pour voir qui en est où. Si Red Bull n’est pas bonne, il essaiera d’obtenir quelque chose pour 2027."

"Je ne sais pas si c’est possible avec tous les contrats et les accords en cours. Il y a ses clauses de performance qui peuvent l’aider. A mon avis c’est ce sur quoi il travaille."

"S’il parvient à les faire fonctionner ou non, je l’ignore. Son équipe, et l’équipe qui l’entoure, sont d’excellents négociateurs. Ils savent comment conclure des accords."

McLaren et Ferrari ne sont pas des options

Une chose est sûre selon Steiner : si Verstappen veut changer de team en Formule 1, le choix est restreint.

"Je ne pense pas que McLaren soit une option pour lui. Je pense que sa meilleure option est Mercedes, car Ferrari n’est pas une option non plus avec Hamilton et Leclerc, alors qui d’autre pourrait le prendre ?"

"Aston Martin F1 pourrait être une option. Newey arrive pour la voiture de 2026, ils pourraient bien faire les choses. Honda ? Je ne sais pas. Personne ne sait vraiment ce qu’ils feront avec eux."

"Donc Aston pourrait être une option, tout comme Mercedes. Je ne pense pas que McLaren ou Ferrari soient des options."