Wheatley répond à Horner : ’les équipes peuvent lire la situation en piste’

Jonathan Wheatley ne pense pas que la direction de course devrait être garante de la décision pour les pilotes de rendre une position ou non après un passage hors piste. Le directeur de Sauber F1, ancien directeur sportif de Red Bull, répond à la proposition en ce sens de Christian Horner.

"J’ai pris beaucoup de temps au cours des 19 années où j’ai été directeur sportif et où j’ai travaillé avec la FIA pour essayer de comprendre les pressions qu’ils subissent au niveau du contrôle de la course, et pour me mettre à leur place" a déclaré Wheatley. "Ce n’est pas toujours le seul incident qu’ils doivent examiner."

"Il y en a parfois beaucoup, surtout après un premier tour. Je ne connais pas les détails de ce dont Christian voulait parler. Je n’ai pas vraiment suivi sa course autant que la nôtre. Mais, comme je l’ai dit, j’ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre les pressions qui s’exercent sur la direction de course et à essayer d’obtenir une réponse."

Selon lui, il ne faut pas que les commissaires aient à prendre ces décisions rapides, et il pense que les équipes ont une vision claire du règlement. Wheatley a déjà eu à gérer cela chez Red Bull et avait pris de bonnes décisions, et il a lui-même pris cette décision au départ quand ses deux pilotes sont passés par l’extérieur de la piste (photo en haut), décidant de les laisser dans la position où ils se trouvaient.

"Les équipes ont toujours la possibilité de le faire elles-mêmes. Les équipes ont toujours la possibilité de lire la situation et de le faire elles-mêmes et les équipes sont vraiment professionnelles. Ils recevront des recommandations, j’en suis sûr, de part et d’autre de la voie des stands. Nous avons bien regardé ce qui s’est passé dans le virage 1."

"Si nous avions eu des doutes, nous aurions peut-être géré la situation différemment, mais nous étions très confiants dans notre position. Je pense que j’ai déjà dit que les commissaires se sont énormément améliorés ces derniers temps. Je pense que la FIA fait du très bon travail dans ce domaine. Mais c’est un travail en cours."