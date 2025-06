Des excuses incomplètes : Verstappen doit ’agir en conséquence’

Max Verstappen a déçu Norbert Haug, ancien directeur de Mercedes F1, suite à son accrochage avec George Russell au Grand Prix d’Espagne.

Verstappen a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir provoqué une collision volontaire avec Russell alors qu’ils se battaient pour la quatrième place dans les derniers instants de la course de dimanche à Barcelone, suite à un redémarrage sous voiture de sécurité.

Le Néerlandais semblait suivre les instructions de Red Bull de céder la place à Russell suite à un incident au virage 1 mais il a brusquement accéléré et percuté le côté de la Mercedes de son rival au virage 5.

Verstappen a franchi le drapeau à damier en cinquième position, mais a été rétrogradé à la dixième place après l’application de sa pénalité.

Le comportement du pilote Red Bull n’a pas impressionné l’ancien vice-président de Mercedes-Benz Motorsport, Haug, qui a estimé que Verstappen ne s’était pas comporté comme le quadruple champion du monde qu’il est.

"J’étais complètement sidéré," confie Haug aujourd’hui.

"Je n’arrivais pas à croire que quelqu’un puisse s’emporter ainsi. Au moins, il s’est excusé sur ses réseaux sociaux. Mais je pense que toute la chaîne des événements doit être réexaminée, et j’aimerais beaucoup que ce soit fait."

"Et pour moi, il manquait deux mots très simples à la fin de ses excuses : ’Désolé, George’. Et peut-être aurait-il pu s’excuser auprès des commissaires. Cela n’aurait pas dû arriver. C’est un bon début, mais comme nous le savons tous, une belle fin complète l’événement."

"Je m’attendais donc à ce qu’il dise : ’Je présente mes excuses à George, à la FIA pour ma mauvaise conduite, et à tous les fans qui nous regardaient’."

"C’est quelqu’un d’admiré, à juste titre. Sans aucun doute le meilleur pilote de course de notre époque, et ce depuis un bon moment. Et il doit donc agir en conséquence."