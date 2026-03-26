Le surpilotage, le grand piège des nouvelles F1 selon Lawson

Liam Lawson avait souffert lors de son premier week-end de Grand Prix, face à son coéquipier et rookie, Arvid Lindblad. Mais il s’est bien repris à Shanghai, distançant son coéquipier et inscrivant des points, ceux de la 7e place, qui le mettront en confiance pour la suite.

Le pilote Racing Bulls aborde donc ce Grand Prix de Suzuka avec un certain optimisme, même s’il reste parfois sceptique sur le potentiel de sa F1.

« Oui, c’était bien. Ce fut un bon week-end, c’est certain. Pour être honnête, nous n’avons pas été très, très rapides tout au long du week-end, nous nous sommes plutôt mal qualifiés et ce n’était indéniablement pas un circuit qui nous convenait, donc nous en avons vraiment tiré le meilleur parti. »

« Au début de la course, notre objectif était d’essayer d’atteindre les points. Nous ne nous attendions absolument pas à finir là où nous avons fini. Évidemment, cela aide que certains des gars de devant ne terminent pas, mais même sans cela, nous serions rentrés dans les points, ce qui aurait été une bonne course pour nous. Donc, je suis content de la Chine. »

Mais pour Suzuka, Lawson ne veut pas tout de suite nourrir de faux espoirs…

« Je suis sûr que ce week-end va être difficile. Évidemment, nous avons de nouvelles modifications sur les voitures ce week-end auxquelles nous devons essayer de nous adapter [changement de règlement pour les qualifications, ndlr], mais on gère ça. »

« Évidemment – je touche du bois – jusqu’à présent, la fiabilité a été plutôt bonne. Nous avons bien sûr connu un départ difficile à Melbourne en course, juste à cause d’un problème sur la ligne de départ, mais pour ce qui est du reste, la fiabilité a été correcte. En Chine, beaucoup de voitures n’ont pas terminé. Donc, à ce stade de la saison, il est vraiment important de tirer le maximum de ces courses-là, et c’est vraiment ce que nous avons fait en Chine. Nous avons appliqué une bonne stratégie. Fondamentalement, nous avons maximisé toutes les choses sous notre contrôle, évidemment en dehors de la performance dont nous essayons de tirer le meilleur, et c’est ce que nous essayons de faire chaque week-end. Nous allons donc essayer de faire la même chose ce week-end. En deuxième moitié de saison, pas mal d’équipes apporteront, comme nous, des évolutions et autres, et la course au développement sera pleinement lancée. »

Lawson juge le pilotage des nouvelles F1

Plus petites, plus légères, mais avec moins d’appui, ces F1 redistribuent les cartes dans le paddock. Cette révolution réglementaire de 2026 convient-elle ainsi bien au style de pilotage de Lawson ?

« Elles sont très différentes à piloter pour nous en ce moment. Le processus d’adaptation sur chaque circuit est très différent. Je pense que la grande différence, c’est qu’avant, nous abordions un week-end en passant la quasi-totalité de notre temps à réfléchir aux réglages de la voiture et à l’optimisation de son équilibre. À l’heure actuelle, c’est vraiment la gestion de l’énergie. Nous passons tellement de temps à parler d’essayer de gérer l’énergie et d’en tirer le maximum parce qu’il y a tellement de temps au tour à gagner là-dessus. »

« La course en elle-même est assez différente aussi. Nous devons essentiellement utiliser beaucoup d’outils différents et piloter très différemment pour essayer de dépasser et de défendre, et c’est quelque chose que nous sommes encore en train d’apprendre. Jusqu’à présent, parce que c’est nouveau, c’est évidemment assez différent et difficile, pour être honnête. Donc, c’est quelque chose auquel nous nous habituons aussi. »

Lawson a-t-il l’impression d’être dans une partie de Mario Kart, pour reprendre une expression lancée par Max Verstappen ? Que pense-t-il du pilotage de ces nouvelles F1 : artificiel ou excitant ? Trop punitif ?

« Il y a simplement plus de conséquences quand on se trompe. Si vous utilisez trop d’énergie ou quelque chose comme ça, cela peut être très punitif. Donc nous devons assurément... vous réfléchissez beaucoup plus, je dirais, quand vous pilotez. »

« Il est assez facile de surpiloter. Dans la voiture de l’année dernière, vous abordiez les qualifications et vous essayiez de faire un grand pas en avant. Évidemment, avec la quantité d’appui aérodynamique qu’avaient les voitures, vous gagniez en adhérence et vous commenciez à attaquer avec la voiture en qualifications. Vous pouviez toujours le faire, vous tromper et surpiloter, mais c’était assurément un facteur excitant en abordant les qualifications quand votre voiture est comme... vous essayez de l’attaquer. »

« Mais cette année, le plus difficile est qu’il est très facile de franchir cette limite, d’en faire trop et de commettre une erreur au final. Dans presque toutes les qualifications, comme à Melbourne pour moi, il m’a fallu attendre la Q3 sur un pneu usé pour réussir à boucler un tour correct, parce que dans tous les tours précédents, je n’arrêtais pas d’essayer d’attaquer, de faire une erreur, et finalement de juste ramener la voiture. C’est donc indéniablement une chose différente à laquelle nous devons nous habituer. »