Vowles : les F1 2026 ’deviennent la norme’ rapidement pour les pilotes

Les équipes de Formule 1 sont encore en train de comprendre comment réduire la charge mentale des pilotes avec les monoplaces 2026, qui demanderont bien plus de gestion en matière d’aéro, mais aussi d’énergie, puisque le moteur aura un mode en ligne droite et un mode en virages.

James Vowles, le directeur de Williams F1, explique comment le style de pilotage jouera sur la possibilité de profiter au maximum de cette réglementation, et comment les pilotes pourront influer sur cela.

"Nous n’en sommes encore qu’au tout début, mais considérez la Formule E comme une version plus extrême de ce vers quoi nous nous dirigeons. Vous pouvez voir comment les pilotes manipulent la course et les qualifications, comment ils se positionnent et tout ce genre de choses pour gagner en performance" a déclaré Vowles.

"Ce ne sera pas aussi extrême, mais les pilotes qui ont la capacité intellectuelle de comprendre et de répondre à toutes ces exigences s’en sortiront bien. L’accent sera beaucoup plus mis sur le travail sur simulateur pendant l’hiver, afin de bien comprendre comment tout cela fonctionne et d’essayer différents styles de conduite."

Le Britannique pense que les pilotes qui ont des retours négatifs sur ces monoplaces ne les ont juste pas assez testées, car Alex Albon et Carlos Sainz s’y sont bien adaptés : "La première fois que nos pilotes ont testé le simulateur avec les réglementations 2026, cela a été difficile, car cela impliquait un changement radical dans certains aspects du pilotage."

"La deuxième fois, cela est devenu plus normal, mais il y avait encore des plaintes. Et à la quatrième fois, il n’y avait plus vraiment de discussion à ce sujet. C’était tout simplement devenu la norme."

"Je demande donc à tout le monde d’être prudent. Demandez au pilote combien de fois il a conduit dans le simulateur avant de juger sa réponse. Je vous garantis que c’est une seule fois. C’est probablement la première réponse initiale. Et ceux qui l’ont conduit quatre ou cinq fois disent qu’ils comprennent."

"Est-ce suffisamment perfectionné ? Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour le perfectionner, et nous devons le rendre plus facile pour le pilote, car je pense que la charge de travail est actuellement très, très difficile pour lui. Mais nous avons encore six mois devant nous avant d’y arriver, donc je suis convaincu que nous pouvons y remédier."

Vowles s’attend à voir des différences de performances dues à la vitesse en ligne droite, qui pourraient aussi contribuer aux dépassements : "Je pense que les différences de vitesse en ligne droite vont être beaucoup plus importantes sur certains tronçons, car on peut jouer davantage avec l’énergie et les différents modes."

"Je pense donc qu’à un moment donné, les dépassements pourraient être accentués, et non entravés, grâce à cela. Le concept de course signifie en fait que si vous disposez d’une voiture plus rapide, je pense que vous aurez à votre disposition davantage d’outils en tant que pilote que cette année, y compris le DRS."