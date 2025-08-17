Verstappen : Red Bull a besoin d’une phase de reconstruction pour retrouver le sommet

La saison de Max Verstappen s’achèvera très certainement sans un 5e titre mondial consécutif en F1.

Malgré son talent, la Red Bull RB21 n’est plus assez rapide et constante que la McLaren MCL39 d’Oscar Piastri et Lando Norris.

Relégué à 97 points de l’Australien et à 88 du Britannique, c’est donc la 3e place qui s’annonce pour lui.

Et pour Red Bull, 4e du championnat constructeurs, dur d’espérer mieux face à Ferrari ou Mercedes F1 tant que le 2e pilote, Yuki Tsunoda, ne sera pas capable d’en faire (presque) autant que son équipier.

Le Néerlandais est-il donc déçu de ce qui arrive ?

"J’ai vécu de nombreuses années auparavant où je n’avais pas de voiture gagnante, c’est la Formule 1 vous le savez, donc ce n’est pas très difficile à compartimenter et à gérer. Il faut savoir aussi accepter sa situation actuelle," répond-il au site officiel de la F1.

"Oui, nous ne sommes pas les plus rapides en ce moment, mais nous ne sommes pas non plus les plus lents."

"Nous voulons toujours être meilleurs, et c’était d’ailleurs la même chose quand nous gagnions. Maintenant, nous gagnons moins."

"Nous essayons simplement de mieux comprendre la voiture, de trouver du temps à gagner, et bien sûr, il y aura une nouvelle réglementation l’année prochaine, mais je pense qu’il nous reste encore beaucoup à apprendre cette année."

Verstappen a confirmé en Hongrie qu’il resterait bien chez Red Bull en 2026, après une période de flirt réelle (mais non reconnue par le pilote lui-même) de son management avec Mercedes F1.

Après 200 Grands Prix chez Red Bull, il y en aura donc au moins 34 de plus : les 10 restants cette saison, les 24 l’année prochaine.

"C’est formidable de faire partie d’une équipe aussi longtemps. C’est vraiment comme une seconde famille. Nous avons accompli tant de belles choses, y compris, bien sûr, gagner des championnats ensemble."

"En Hongrie, je ne savais même pas que c’était mon 200e Grand Prix avec l’équipe, donc d’une certaine manière, ça passe tellement vite, mais quand on repense aux Grands Prix que nous avons disputés ensemble, on se souvient de tant de merveilleux souvenirs."

"Quand j’ai commencé à courir en Formule 1, je pensais qu’atteindre les 200 Grands Prix était déjà un objectif très ambitieux, alors pouvoir y parvenir avec une seule équipe, c’est fantastique."

Pourquoi Verstappen a-t-il refusé de s’engager à parler de toutes ces rumeurs ?

"Le problème, c’est qu’il y a toujours d’autres personnes qui parlent beaucoup, tandis que moi, je ne parle pas vraiment, parce que, tout d’abord, je n’ai pas besoin de parler, je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit."

"Je pense que c’est aussi mieux pour tout le monde, plutôt que de tergiverser. De toute façon, ça n’a aucun sens, c’est un peu une perte de temps, mais pour ma part, je suis très concentré sur 2026 avec l’équipe, pour anticiper et m’assurer que nous comprenons le règlement et que nous soyons compétitifs dès le départ."

Pour cette nouvelle ère, cela se fera avec un nouveau patrons à bord, Laurent Mekies. Un renouveau souhaité ? Apprécié ?

"L’équipe avait déjà connu une période de reconstruction, avant mon arrivée, avant de véritablement atteindre son apogée."

"Là, j’ai l’impression qu’il s’agit d’un besoin d’une légère reconstruction. Nous sommes toujours une équipe très forte, mais je pense que pour progresser encore, il faut cette légère reconstruction, une restructuration, et une meilleure compréhension de la situation. Cela prend évidemment un peu de temps, mais j’espère que ce ne sera pas trop long."

"Je pense que c’est aussi un peu la mentalité de l’équipe de se remettre d’une baisse de forme, ça a toujours été comme ça, donc je ne m’en inquiète pas trop."