Vowles a ‘de vrais amis’ dans le paddock F1, dont Hamilton

Ancien adjoint de Toto Wolff chez Mercedes F1, James Vowles n’a bien sûr pas coupé tous les liens qui le rapprochent de son ancienne équipe.

Mais à quel point l’amitié est une réalité dans un paddock de F1 si compétitif ? Peut-on rester amis avec des anciens collègues, désormais chez la concurrence ?

C’est à ces interrogations qu’a répondu James Vowles, le patron de Williams F1, dans un entretien pour la FOM.

« Bonne question… J’ai encore beaucoup de proches chez Mercedes, tout simplement parce que j’y ai passé 20, 22 ans de ma vie, donc on tisse des liens. »

Exemple des liens d’amitié gardés par James Vowles : celui avec Lewis Hamilton, qui a lui aussi changé d’équipe.

« Je le considère toujours comme un très bon ami, même si je ne lui ai pas parlé depuis quelques semaines. J’en ai un peu partout, en fait. C’est pareil avec les pilotes. J’ai travaillé avec certains pendant la majeure partie de leur carrière et je les considère comme de vrais amis. Lewis est une personne formidable et je me sens privilégié qu’il m’ouvre une part de sa vie en conséquence. »

S’il devait passer des semaines sur une île déserte, avec qui James Vowles partirait-il ? Lewis Hamilton mais qui d’autre ? Avec ses pilotes, répond-t-il avec fair-play.

« Ce serait soit Alex (Alexander Albon) soit Carlos [Sainz], parce qu’ils sont hilarants et qu’ils me divertiraient. Ils seraient complètement inutiles pour la survie, soyons clairs – il faudrait qu’on s’en charge pour eux. Mais au moins, on rigolerait tous les jours. »

« Côté patron d’équipe, il faudrait quelqu’un de pratique. Quelqu’un qui ne craint pas de se salir les mains, qui s’implique, donc je dirais probablement quelqu’un comme Ayao [Komatsu]. Je pense qu’il a beaucoup de compétences, on pourrait sûrement bricoler quelque chose ensemble… »

Et s’il devait inviter trois pilotes à diner, à part les siens ? Qui James Vowles choisirait-il ?

« Waouh… J’inviterais Ayrton [Senna], tout simplement parce qu’il est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. Je lui poserais des questions sur ce qui faisait sa particularité, ce qui faisait de lui ce qu’il était, comment il croyait autant en lui – un individu incroyable. Mika Häkkinen. J’adore passer du temps avec lui – il est hilarant. Je l’adore sincèrement, donc je l’amènerais aussi. Je pense que ce serait une bonne combinaison. Et ensuite Michael [Schumacher]. Pareil avec lui, la conversation serait fluide, donc ce sont ceux que je choisirais. »

James Vowles n’a cité aucun de ses homologues comme potentiel invité – pas même son ancien patron Toto Wolff.

Si du moins les grands patrons de F1 faisaient une course ensemble, qui gagnerait ? James Vowles ? Toto Wolff, Christian Horner ou un autre ?

« J’aimerais vraiment qu’on essaie pour voir ! On ne peut pas ignorer que Toto [Wolff] a été pilote professionnel. Ça dépend aussi du type de voiture. [Mais] il était bon en GT, il l’est toujours, on a fait des essais ensemble avec Lewis à Austin [il y a quelques années]. C’était fun – serré, mais fun entre nous trois. Donc Toto serait dans le coup. Christian [Horner], lui aussi, est allé jusqu’en F3000, un pilote rapide et compétitif, donc je pense qu’il serait bon. Zak [Brown], je n’ai jamais couru contre lui, mais il a du potentiel. Je pense que c’est votre groupe de tête, sans oublier Oliver Oakes, ancien champion du monde de karting, il est aussi dans le coup. »

« En vérité, ce que j’aimerais vraiment… Je fuis un peu la question, mais je vais y venir – il y a en fait aujourd’hui une belle diversité sur la grille, entre des gens qui dirigent des équipes mais qui ont aussi un énorme potentiel en piste. Je pense que ça dépendrait du circuit et de la voiture pour savoir qui l’emporterait. »