Violent accident pour Bearman à Suzuka, le pilote Haas F1 légèrement blessé (+ vidéo)

Le Grand Prix du Japon a été marqué par un spectaculaire accident impliquant Oliver Bearman, contraignant la direction de course à déployer la voiture de sécurité en pleine phase stratégique.

Sur le tracé rapide de Suzuka, l’incident s’est produit au 22e tour des 57 que comptait l’épreuve, alors que les arrêts aux stands battaient leur plein et que la hiérarchie évoluait au gré des changements de pneus Pirelli.

Le pilote Haas F1 a tenté une manœuvre de dépassement sur Franco Colapinto et son Alpine, à l’approche rapide du virage Spoon. Mais l’initiative a mal tourné.

Arrivant avec une vitesse de rapprochement très élevée, Bearman a dû éviter le contact en tirant tout droit sur l’herbe. Il a alors arraché les panneaux de freinage en polystyrène avant de perdre totalement le contrôle de sa monoplace. Celle-ci a traversé la piste, puis le bac à graviers, avant de terminer sa course dans les barrières, frappant violemment de côté.

Le choc a été particulièrement violent. Si le Britannique est parvenu à s’extraire seul de sa voiture, il a rapidement montré des signes de douleur à la cheville droite. Fortement diminué, boitant bas et incapable de poser le pied au sol, il a dû être assisté par les commissaires pour quitter les lieux de l’accident.

Le directeur de l’écurie, Ayao Komatsu, a expliqué les circonstances de l’incident : « Il arrivait avec une énorme vitesse de rapprochement sur la voiture devant lui, donc il a dû éviter en passant sur l’herbe et il a crashé. C’était effrayant. »

L’accident a logiquement entraîné l’intervention de la voiture de sécurité. À ce moment-là, Kimi Antonelli occupait la tête de la course, devant Oscar Piastri et George Russell, tous deux en lice dans cette phase stratégique clé.

La course a été relancée au 28e tour, après une neutralisation qui a rebattu les cartes pour la suite de l’épreuve.

Haas F1 a ensuite annoncé que Bearman était juste légèrement blessé avec une contusion au genou droit. Mais pas de fractures détectées au centre médical malgré un crash dont on connait déjà l’importance : 50 G !