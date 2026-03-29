Antonelli gagne au Japon avec un peu de chance, McLaren F1 et Ferrari se rapprochent

Le Grand Prix du Japon 2026 de F1 arrive à sa conclusion, avec une course qui s’annonce délicate pour les équipes, sur un circuit où la récupération d’énergie va être cruciale. S’il n’est pas aussi difficile que Melbourne à ce niveau, le tracé japonais se veut toutefois délicat, puisqu’il possède peu de freinages très forts.

De plus, si les pilotes décident d’utiliser leur capitale énergie pour dépasser au début du tour, ils se retrouveront particulièrement vulnérables sur la suite du tour, et notamment sur la longue ligne droite qui précède le célèbre 130 R.

En plus de cela, il faudra quand même faire attention à la gestion des gommes qui, même si elles sont dures, seront mises à l’épreuve sur la piste rapide et sinueuse de Suzuka.

Andrea Kimi Antonelli a signé la deuxième pole position de sa carrière, la deuxième consécutive, devant George Russell. Le Britannique a encore eu quelques petits soucis mais il devra se méfier de la montée en puissance de son jeune équipier, et il aura surement à coeur de ne pas le laisser gagner une deuxième course de suite aujourd’hui.

Oscar Piastri a signé le troisième temps et il partage la deuxième ligne avec Charles Leclerc, tandis que McLaren et Ferrari sont aussi en troisième ligne avec Lando Norris et Lewis Hamilton. Pierre Gasly a signé un très beau septième temps et il est aux côtés d’Isack Hadjar.

Gabriel Bortoleto est neuvième et il devance Arvid Lindblad, les deux hommes ayant signé de belles performances en qualifications. Max Verstappen est seulement 11e, le Néerlandais ayant des problèmes pour anticiper le comportement imprévisible de sa monoplace.

Il est aux côtés d’Esteban Ocon en sixième ligne, et ils devancent Nico Hülkenberg et Liam Lawson. Franco Colapinto et Carlos Sainz sont qualifiés en huitième ligne, devant Alex Albon et Oliver Bearman. Derrière, on retrouve les Cadillac de Sergio Pérez et Valtteri Bottas, tandis que les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll sont en dernière ligne.

6h15 : Pirelli a confirmé une stratégie à un arrêt comme plus que probable, soit mediums-durs avec arrêt entre le 15e et le 21e tour, soit tendres-durs avec arrêt entre le 13et e le 19e tour, soit tendres-mediums, qui est néanmoins osée, avec un stop entre le 18e et le 24e tour.

6h17 : Le départ sera retardé à Suzuka à cause de réparations à faire sur le circuit. Lors de la course de Porsche SuperCup, il y a eu un contact entre deux concurrents au virage n°12. Un des pilotes est parti en tonneaux et est passé au dessus des pneus et a endommagé les grillages situés derrière. La Porsche a fini au pied des gradins ! La photo est visible sous l’article. Aucune heure de départ n’a été communiquée pour le moment.

6h19 : Le débat a été intense hier après une séance qualificative qui a vu les voitures perdre jusqu’à 70 km/h à la sortie du 130 R, et mettre ainsi en lumière les ajustements nécessaires à la réglementation. Leclerc a été un des plus virulents à ce sujet, comme vous pouvez le lire ici.

6h21 : La FIA annonce finalement un retard de 10 minutes pour la mise en grille. Si les travaux sont bien terminés à temps, le départ se fera à 7h10, heure française.

6h24 : Arrivé en tant que jeune papa ce vendredi matin à Suzuka, Alonso vit un calvaire au volant d’une Aston Martin qui ne lui laisse aucun répit.

6h28 : Entre réglementation qui ne lui convient pas et performances en retrait pour Red Bull, Verstappen a perdu une bonne part de sa motivation et ne le cache pas.

6h31 : L’équipe Red Bull ne nie pas l’ampleur du chantier à mener sur la RB22, comme le souligne Laurent Mekies, son directeur.

6h33 : Le retard de 10 minutes se confirme, la FIA a annoncé que le tour de formation, heure française, se ferait à 7h10. Et les pilotes sortent des stands pour les tours de reconnaissance et de mise en grille.

6h38 : Rappel : On se retrouvera ce soir à 18h pour Grand Prix, notre émission de débriefing sur Twitch, diffusée également sur notre site internet.

6h42 : Interrogé sur le fait que Mercedes ait résolu son problème d’équilibre, Russell n’est pas totalement satisfait mais essaie de voir le positif : "Ce n’est pas encore réglé, mais je pense qu’on a trouvé des solutions pour contourner le problème. Lors des deux dernières courses, les qualifications, qui sont d’habitude mon point fort, m’ont un peu causé du souci, mais c’est une course très longue."

6h46 : Ayao Komatsu, le directeur de Haas, confirme les dires d’Ocon hier et assure qu’il n’y avait pas mieux à faire qu’une 12e place : "Les Audi sont très rapides", confie-t-il.

6h50 : Norris explique ses objectifs de course, après un week-end particulièrement perturbé : "Le plan, c’est de rester devant une Ferrari et de dépasser l’autre. Je pense que nous sommes plus proches du rythme ce week-end, donc nous voulons tenter notre chance. Nous verrons comment se présente le rythme en course. Je n’ai pas encore roulé avec un réservoir plein, donc je n’en ai aucune idée. Je vais le découvrir aujourd’hui."

6h54 : Antonelli détaille comment il aborde la course en tant que poleman : "Il faut essayer de prendre un bon départ et de mener dès le premier virage, car il n’est pas si facile de doubler sur un circuit comme celui-ci. Il faut donc essayer d’aborder le premier virage en tête, puis profiter de l’aspiration et imposer le rythme. La voiture est très rapide, très performante en qualifications et en course, j’espère donc qu’aujourd’hui, nous aurons un très bon rythme et que nous pourrons faire une très belle course."

6h58 : Verstappen ne pense pas pouvoir faire mieux que septième ou huitième à la régulière : "On essaiera de faire au mieux, je pense qu’être la quatrième meilleure équipe est l’objectif, et je vais essayer de battre quelques voitures devant, mais les trois équipes de pointe sont trop rapides."

7h01 : Bradley Lord, le directeur adjoint de Mercedes, explique pourquoi ses pilotes espèrent ne pas se faire déborder par les Ferrari au départ, et le fait que les monoplaces rouges s’élancent du côté sale de la piste pourrait aider : "Si on n’arrive pas à rester devant et qu’on n’a pas l’air propre, ce sera difficile de se mettre dans le rythme, donc c’est sur cela qu’on va se concentrer."

7h04 : Zak Brown, le PDG de McLaren, explique que le départ sera difficile face aux Ferrari, et qu’il espère que ses pilotes limiteront la perte de places : "Nos départs sont excellents. Nos départs sont très bons. Les premiers tours s’annoncent plutôt passionnants. Je pense que nous pouvons livrer une belle bataille avec Ferrari. Mercedes, toutes choses étant égales par ailleurs, sera hors de portée pour nous tous. Mais on verra bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver" a-t-il déclaré avant de faire un point sur les inquiétudes au sujet de la fiabilité : "C’est une source d’inquiétude. Nous avons connu pas mal de problèmes de fiabilité, mais nous avons assemblé la voiture du mieux possible. Cette nouvelle technologie est très récente et va évoluer. Espérons que nous pourrons disputer une course sans incident aujourd’hui."

7h07 : Bottas s’élance en pneus durs, et tous les autres sont en gommes mediums !

7h08 : A noter qu’on a 22 voitures sur la grille pour la première fois cette saison, et donc depuis 2016, puisqu’il y avait des voitures non partantes à Melbourne et Shanghai.

Départ : Très bon envol des McLaren et des Ferrari ! Piastri prend la tête devant Leclerc, et Norris prend la troisième place à Russell, devant Hamilton et Antonelli qui a totalement raté son départ !

Tour 1 : Piastri est en tête avec une seconde d’avance, et il devance donc Leclerc et Norris.

Tour 2 : Antonelli se défait de Hamilton. Verstappen a gagné une place au départ et Hadjar en a perdu une. Lindblad en a gagné deux, il est huitième. Bortoleto et Hülkenberg n’ont pas réussi leur départ, tout comme Bottas. Les pilotes Red Bull se battent, Verstappen dépasse Hadjar.

Tour 3 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’34"475, tandis que Russell se défait de Norris pour la troisième place. Hadjar se fait passer par Ocon !

Tour 4 : Piastri a une seconde et demie d’avance sur Russell, qui profite de faire le meilleur tour en 1’34"469 pour dépasser Leclerc. Norris est à plus d’une seconde du Monégasque mais il résiste à Antonelli. Les batailles en tête profitent à Gasly, septième, qui suit le groupe de tête. Lindblad est maintenant sous la menace de Verstappen, alors qu’Ocon reste devant Hadjar pour le moment. Lawson est 12e devant Colapinto et Bearman, puis Bortoleto. Sainz suit devant Hülkenberg, qui a repris deux positions. Albon devance Pérez, Alonso qui est décroché par la Cadillac, et qui retient Stroll et Bottas.

Tour 5 : Piastri garde 1"3 d’avance sur Russell et profite pour l’instant de l’air libre devant lui pour rouler en tête. Leclerc est à 1"4 et il voit Norris revenir à moins d’une seconde, alors qu’Antonelli menace le piltoe McLaren, et que Hamilton reste proche des deux hommes, mais hors de la zone d’overtake mode. Verstappen a dépassé Lindblad pour la huitième place, mais l’Anglais reste proche, et lui et ils ont été décroché par Gasly, qui est 3"8 devant eux.

Tour 6 : Russell revient dans la seconde de Piastri, et il a repoussé Leclerc à deux secondes. Norris reste à moins d’une seconde du Monégasque, et Antonelli comme Hamilton sont aussi à portée de tir de la voiture devant eux. Gasly commence à décrocher, il accuse près de trois secondes de retard.

Tour 7 : Le classement reste stable dans le top 6, et Gasly creuse l’écart sur Verstappen qui n’arrive pas à distancer Lindblad. Mais ce dernier se fait passer par Ocon ! Plus loin, Bortoleto dépasse Bearman pour la 14e position.

Tour 8 : Russell est dans le sillage de Piastri, et Norris est dans celui de Leclerc, qui est toujours décroché à 2 secondes du duo de tête. Verstappen est sur un rythme lent derrière, et Ocon reste à portée. Stroll a dépassé Alonso, mais les deux hommes ne reviennent pas sur Pérez.

Tour 9 : Et Russell a attaqué Piastri pour prendre la tête avant la ligne droite, mais l’Australien riposte, et la McLaren conserve les commandes de la tête. Leclerc est à 1"7 de Russell, et il retient Norris, Antonelli et Hamilton derrière lui. Gasly est de retour dans les mêmes chronos que le trio devant lui, et il continue à creuser l’écart sur Verstappen, qui pointe à près de 5 secondes. Le Néerlandais s’est donné de l’air face à Ocon.

Tour 10 : Russell n’a pas tenté un autre dépassement pour le moment et il reste à moins d’une seconde de Piastri. Norris est attaqué par Antonelli mais résiste, tandis que Hamilton a perdu du temps et se fait décrocher par le trio mené par Leclerc devant lui.

Tour 11 : Piastri garde la main sur Russell, qui est toujours à une demi-seconde environ. Derrière, Leclerc perd un peu de temps et Norris se montre très menaçant, tout en contrôlant Antonelli, qui reste à une demi-seconde de lui. Les écarts derrière se creusent, et les positions se stabilisent dans le top 10. Antonelli attaque Norris et passe !

Tour 12 : Norris ne semble pas en mesure de répondre à l’Italien et il est cinquième, alors qu’il lorgnait sur la troisième place de Leclerc quelques dizaines de seconde avant. En tête, Piastri retient encore Russell et se plaint d’une "fine bande de graining" sur son pneu avant gauche.

Tour 13 : Russell est toujours menaçant mais n’attaque pas encore le leader. Leclerc est à 2"4 et voit Antonelli le menacer, tandis que Norris et Hamilton sont tous les deux à plus d’une seconde de la voiture qui les devance. Gasly est à 5 secondes de la Ferrari devant lui et il a 4"7 de marge sur Verstappen. Ocon a décroché à plus de 4 secondes et il en a lui-même 4 de marge sur Lindblad, qui voit Hadjar le menacer.

Tour 14 : Piastri grappille quelques dixièmes pour repousser Russell à plus d’une seconde. Antonelli ne parvient pas encore à trouver une faille pour passer Leclerc. Verstappen dit qu’il a l’impression de ne pas avoir de direction assistée.

Tour 15 : Piastri creuse maintenant l’écart sur Russell, qui est à 1"2. Leclerc est à trois secondes et Antonelli se montre toujours plus proche. Norris est à 1"2 et il a 1"3 d’avance sur Hamilton. Verstappen remonte légèrement sur Gasly mais il est encore à 4 secondes de l’Alpine. Hülkenberg prend la 16e place à Sainz.

Tour 16 : Antonelli se défait enfin de Leclerc, mais le Monégasque répond et reprend la troisième place ! Norris en profite pour revenir sur le duo. Lindblad se fait passer par Hadjar mais reprend la dixième position, après avoir reçu un drapeau noir et blanc pour des changements de trajectoire au freinage.

Tour 17 : Piastri a 1"7 d’avance sur Russell, et il a dit à la radio qu’il s’adaptera aux décisions de son équipe, à condition que cela lui permette de ne faire qu’un arrêt. Et c’est Norris qui s’arrête ! Le Britannique choisit la stratégie à laquelle son équipier était ouvert, et il ressort neuvième derrière Ocon avec des pneus durs. Bearman en fait de même dans le peloton. Lawson apparait parfois dernier mais c’est son transpondeur qui est en difficulté.

Tour 18 : Leclerc s’arrête à son tour, et cela pourrait obliger Russell à s’arrêter plus tôt qu’il le souhaite pour éviter un undercut. Norris s’est défait d’Ocon mais Leclerc arrive à ressortir devant lui. Colapinto s’arrête aussi dans le peloton.

Tour 19 : Piastri s’arrête, pendant qu’Antonelli signe le meilleur tour en 1’34"095. Russell est en tête avec 3 secondes d’avance sur son équipier, qui en a aussi 3 de marge sur Hamilton. Gasly est quatrième devant Verstappen, et Piastri ressort sixième avec 4"6 de marge sur Leclerc. Norris est à 1"3 de la Ferrari. Lindblad s’est arrêté à son tour.

Tour 20 : Russell a 2"4 d’avance sur Antonelli, te Hamilton est à 3"7, car l’Italien est très rapide actuellement. Gasly et Verstappen suivent, et Piastri est déjà revenu sur la Red Bull du quadruple champion du monde. Leclerc est à 4"9 et voit Norris revenir dans la seconde. Ocon et Hadjar s’arrêtent, ils ressortent respectivement 14e et 15e. Tous les pilotes chaussent des pneus durs pour aller au bout.

Tour 21 : Antonelli est revenu à 2 secondes, et Russell s’inquiète de perdre du temps en restant en piste. Piastri dépasse Verstappen, et Norris signe le meilleur tour en 1’33"771. Une fois les pneus durs neufs en température, les pilotes qui se sont arrêtés sont nettement plus rapides.

Tour 22 : Russell s’arrête enfin, alors que Piastri améliore son propre meilleur tour en course. Russell ressort derrière Piastri, à 1"9. Et la Safety Car est déployée car Bearman s’est crashé ! Cela va avantager les pilotes qui ne se sont pas arrêtés, car il est dans le mur à l’envers juste avant Spoon ! Le Britannique s’est fait mal à la cheville et la voiture médicale est déployée.

Tour 23 : Pérez, Stroll, Alonso s’arrêtent, mais pas Bottas qui est en durs. Russell est énervé par un très mauvais timing ! En effet, Anonelli s’arrête et ressort en tête devant Piastri et Russell, puis Hamilton qui s’arrête aussi sous régime de voiture de sécurité. Leclerc est cinquième devant Norris, et Gasly et Verstappen s’arrêtent également. Seul Hülkenberg ne s’arrête pas, ce qui semble incompréhensible.

Tour 24 : Le replay montre que Bearman a voulu dépasser Colapinto à l’extérieur et a mis deux roues dans l’herbe, il a ensuite perdu le contrôle, traversé la piste et a percuté le mur latéralement. Audi arrête enfin Hülkenberg qui parvient à ressortir 12e, tandis que Russell rumine sa malchance, si bien que Toto Wolff lui répond directement : "On va voir ce qu’on faire à partir de là George, c’est très malchanceux".

Tour 25 : Antonelli mène devant Piastri et Russell, puis Hamilton et Leclerc. Norris est sixième devant Gasly et Verstappen, ainsi que Lawson et Bortoleto dans le top 10. Ocon est 11e devant Hülkenberg, Hadjar et Lindblad, puis Sainz et Colapinto. Albon suit devant Pérez et Alonso, qui est passé deux fois au stand pour se débarrasser des pneus durs et mettre des mediums. Stroll en fait de même avec un deuxième arrêt, et Bottas s’est aussi arrêté malgré ses pneus durs en début de course, pour chausser des mediums.

Tour 26 : Bottas dépasse la voiture de sécurité et peut reprendre son tour de retard. La mi-course va être franchie.

Tour 27 : Russell demande si Antonelli va relancer la course à l’endroit qu’ils ont prévu, et son ingénieur lui dit qu’il n’en est pas sûr. Et la voiture de sécurité va s’effacer à la fin de ce tour !

Tour 28 : C’est reparti ! Antonelli a accéléré juste avant la chicane et Russell se fait surprendre par Hamilton ! Le septuple champion du monde prend la troisième place ! Gasly se défend face à Verstappen qui l’a attaqué à la relance.

Tour 29 : Antonelli signe le meilleur chrono en 1’33"649 et il a 1"4 d’avance sur Piastri. Hamilton est menaçant derrière la McLaren, et il devance Russell, Leclerc et Norris, qui creusent déjà l’écart sur Gasly, lui-même menacé par Verstappen. Lawson est neuvième et Ocon prend la dixième place à Bortoleto !

Tour 30 : Antonelli profite de sa position en tête pour creuser l’écart avec un nouveau meilleur tour en 1’33"367, et une avance qui frôle les deux secondes. Piastri doit surveiller Hamilton, qui doit aussi se méfier de Russell. Leclerc et Norris restent à moins d’une seconde. Gasly perd peu de temps pour le moment et il reste devant Verstappen malgré les attaques du Néerlandais.

Tour 31 : Antonelli accélère en 1’32"859 et il creuse l’écart de huit dixièmes ! Piastri est à 2"9, et il retient toujours Hamilton et Russell, tandis que Leclerc et Norris sont légèrement décrochés. Gasly retient toujours Verstappen, et Ocon revient sur Lawson. Les commissaires ne lancent aucune sanction contre Colapinto pour l’accident de Bearman. Stroll rentre abandonner.

Tour 32 : Antonelli creuse l’écart et il a maintenant 3"3 de marge sur Piastri. Hamilton et Russell voient Leclerc revenir, alors que Norris est décroché, à 2 secondes du Monégasque. Gasly suit la McLaren et ramène la Red Bull de Verstappen. Bearman n’a aucune fracture, et c’est rassurant, surtout après un choc à 50 G encaissé par le pilote britannique, qui a une grosse contusion au genou.

Tour 33 : Piastri est maintenant à 3"7 du leader Antonelli, et Hamilton est repoussé à plus d’une seconde. Est-ce que Russell tient ici sa chance de reprendre la troisième place ?

Tour 34 : Antonelli creuse encore l’écart et il a 4"2 d’avance sur Piastri. Derrière, les écarts sont stables dans le top 8. Lawson est décroché par Verstappen, et Ocon est de plus en plus menaçant.

Tour 35 : L’écart entre les deux pilotes de tête atteint 4"7, et Hamilton est à 1"1 de Piastri. Russell continue à être à une demi-seconde environ de la Ferrari, et il a 9 dixièmes de marge sur l’autre voiture rouge. Norris est toujours à la peine.

Tour 36 : Antonelli profite vraiment de sa position en tête, qu’aurait peut-être dû chercher Russell dans le premier secteur. L’Italien a 5"5 d’avance sur Piastri, et Hamilton est à 1"1. Hadjar se défait de Bortoleto pour la 11e place. Il est à 4"4 d’Ocon, toujours coincé derrière Lawson.

Tour 37 : Russell se rapproche de Hamilton mais ne parvient pas à l’attaquer. Et Leclerc surprend le Britannique pour prendre la quatrième place ! La Mercedes du Britannique était en récupération d’énergie juste avant Spoon !

Tour 38 : Antonelli a 6"9 d’avance sur Piastri, et Hamilton voit Leclerc revenir à une seconde. Russell reste collé à la Ferrari, et il a donc juste mal géré une récupération d’énergie qui était apparemment inadaptée à cet endroit. Norris est à 2 secondes et il a 4"2 d’avance sur Gasly et Verstappen. Lawson est à 7"5 et retient toujours Ocon, tandis que Hülkenberg prend la 12e place à son équipier.

Tour 39 : L’avance d’Antonelli se porte à 7"7 et il signe le meilleur tour en 1’32"731 ! Piastri repousse Hamilton à plus d’une seconde, ce qui pourrait aider Leclerc et Russell.

Tour 40 : "On perd un peu de temps, pour info" a déclaré Leclerc, qui est coincé derrière son équipier. Il tente de le dépasser à la chicane en fin de tour, mais en vain.

Tour 41 : Antonelli a 8"7 d’avance sur Piastri, qui a décroché Hamilton à 2"1, ce qui donne raison à Leclerc, d’autant que Russell est à l’affût derrière les Ferrari.

Tour 42 : Et Leclerc dépasse Hamilton, qui va être rapidement à la merci de Russell. Norris en a profité pour revenir sur ce groupe.

Tour 43 : Antonelli dépasse les 10 secondes d’avance sur Piastri, tandis que Leclerc est à 2"4. Russell a dépassé Hamilton pour la quatrième place, et Norris est maintenant proche de la Ferrari.

Tour 44 : Antonelli améliore le meilleur tour en 1’32"538, attention à ne pas rouler trop vite car il prend maintenant une seconde par tour à Piastri. Hamilton est à plus d’une seconde de Russell et n’aura donc plus accès au mode dépassement, contrairement à Norris derrière lui.

Tour 45 : Antonelli creuse encore l’écart, et Leclerc est à 2 secondes de Piastri. Russell a repoussé Hamilton à 1"6 et Norris est à 6 dixièmes de la Ferrari. Gasly et Verstappen sont décrochés et roulent toujours en tandem. Lawson et Ocon sont dans le top 10 mais Hadjar revient. A noter que Bottas, qui avait perdu beaucoup de temps pendant la Safety Car, est toujours dernier mais reprend une demi-seconde au tour à Alonso, qui est 6"4 devant lui.

Tour 46 : L’écart en tête est de 12"9. Hamilton est resté devant Norris malgré un passage hors piste, le pilote Ferrari n’a pas rendu la place et les commissaires se penchent désormais sur le sujet. Albon s’est encore arrêté et il ressort en pneus tendres derrière Pérez.

Tour 47 : Antonelli continue à prendre plus d’une demi-seconde à Piastri à chaque tour, et il y a 13"2 entre les deux hommes. Leclerc est à 1"7 et Russell est à 7 dixièmes de la Ferrari. Hamilton est décroché et Norris est à six dixièmes. Hülkenberg a dépassé Hadjar, qui roule lentement depuis quelques tours, alors qu’il revenait sur Ocon auparavant.

Tour 48 : Russell est à l’attaque sur Leclerc mais ne parvient pas à passer, contrairement à Norris qui se défait de Hamilton. Mais ce dernier riposte et repasse la McLaren du champion du monde en titre. Les commissaires décident de ne pas sanctionner Hamilton pour être passé hors piste.

Tour 49 : Antonelli perd du temps pour la première fois sur Piastri, l’Italien commence surement à gérer pour ne pas prendre de risques inutiles. Leclerc est à 1"4 de Piastri et voit Russell rester proche de lui. Albon continue à enchaîner les passages par les stands, il en est à 4, et il ressort toujours avec des pneus tendres. Williams cherche visiblement des réponses pour les qualifications.

Tour 50 : Antonelli n’est pas en économie puisqu’il améliore le meilleur tour en course en 1’32"432. Son avance repasse au-dessus de 13 secondes. Russell et Norris menacent toujours respectivement Leclerc et Hamilton, sans pouvoir passer. Et la situation est similaire entre Gasly et Verstappen, ainsi qu’entre Lawson et Ocon.

Tour 51 : Norris dépasse Hamilton pour la cinquième place juste avant la ligne de départ, ce qui permet au pilote Ferrari de replonger devant la McLaren. Russell a tenté la même chose mais il a été repassé par Leclerc en ligne droite, et il va peut-être tenter une attaque dans le dernier tour, de son côté, pour ne pas se faire repasser par Leclerc.

Tour 52 : Antonelli creuse à nouveau l’écart alors que Piastri a fait un mauvais tour, et Leclerc est à 1"9 de la McLaren, mais le Monégasque est occupé à surveiller Russell. Norris se défait de Hamilton et reste cette fois devant !

Dernier tour : Antonelli a 14"5 d’avance sur Piastri, et les écarts sont stables jusqu’à Norris, qui a repousssé Hamilton à 1"4. Russell est menaçant mais va surement tenter de passer Leclerc dans la dernière chicane.

Arrivée : Antonelli remporte le Grand Prix du Japon, sa deuxième victoire en carrière et la deuxième consécutive ! Il prend aussi la tête du championnat et devient le plus jeune leader du championnat de l’histoire de la Formule 1 !

Piastri termine sa première course de la saison et il termine deuxième, tandis que Leclerc résiste à Leclerc pour signer un podium. Norris termine cinquième devant Hamilton, et Gasly est encore le meilleur des autres en terminant septième devant Verstappen. Lawson et Ocon arrachent des points, tandis que Hülkenberg, comme en Chine, termine 11e.

Hadjar est 12e devant Bortoleto et Lindblad, qui n’a pas eu de chance avec le timing de la voiture de sécurité. Sainz suit devant Colapinto, Pérez et Alonso qui voit enfin une arrivée de course. Bottas suit devant Albon, qui a fait six arrêts au total.

On se retrouve à 18h sur la chaîne Twitch de Nextgen-Auto et sur le site pour notre émission GRAND PRIX, de débriefing de cette troisième manche du championnat !