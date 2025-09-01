Villeneuve se paye Antonelli : ’la F1, c’est trop difficile pour lui’

Jacques Villeneuve s’en est pris à Kimi Antonelli après son accrochage avec Charles Leclerc au Grand Prix des Pays-Bas.

L’ancien pilote Williams et BAR a lancé que "peut-être que la F1 est tout simplement trop difficile pour lui."

Le rookie de Mercedes, Antonelli, a envoyé la Ferrari de Leclerc dans le mur au virage 3 alors qu’il tentait de prendre la septième place au 53e des 72 tours.

Les commissaires ont jugé Antonelli responsable de l’accrochage et lui ont infligé une pénalité de 10 secondes.

Il a finalement terminé la course en 16e position et a assumé l’entière responsabilité de l’accident qui a entraîné l’abandon de Leclerc.

Cependant, Villeneuve n’a pas été impressionné par la manœuvre d’Antonelli, affirmant que cette manœuvre était typique des catégories juniors.

"Très mauvaise. Une manœuvre qu’on pourrait voir en Formule 4 ou en Formule 3, de la part d’un pilote sans expérience. Ce n’est pas calculé comme il se doit."

"En F1, on commet des erreurs si l’on pilote trop à la limite. Mais ce n’était pas le cas. C’était juste mal calculé. Il n’aurait pas dû faire ça."

"Puis, il s’est énervé et a été pénalisé pour avoir dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands. Peut-être que la F1, c’est trop difficile pour lui."

Antonelli est devenu le troisième plus jeune pilote à faire ses débuts en F1 lorsqu’il s’est aligné sur la grille de départ en Australie pour le début de la saison 2025.

Cependant, Villeneuve a contesté l’idée que les erreurs d’Antonelli soient liées à son âge, arguant que d’autres pilotes ont également réussi en F1 alors qu’ils étaient adolescents.

"Non. Il est en Formule 1. Quel âge avait Max [Verstappen] ? Quel âge avait Lewis [Hamilton] ? Ce n’est pas une bonne excuse."

"Regardez comme il était loin derrière avant le virage. Il était à deux longueurs de voiture."

"Sur quelle planète pensait-il que ça passerait, que ça marcherait ?"

"Tout le monde sait, quand on prend la ligne intérieure, que sur ce circuit ça ne fonctionne pas."

"Il faut être à côté de l’autre pilote, comme Max, qui était à l’extérieur et a réussi de justesse à tenir sa place."

"C’était donc un mauvais calcul. Il devrait être meilleur que ça en F1."